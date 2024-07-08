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        Haberler Magazin Rebel Wilson Bodrum'da tatil yapıyor - Magazin haberleri

        Rebel Wilson Bodrum'da tatil yapıyor

        Hollywood filmleriyle adını duyuran Rebel Wilson, arkadaşlarıyla birlikte Bodrum'da tatil yapıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.07.2024 - 11:25 Güncelleme: 08.07.2024 - 11:25
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        Rebel Wilson Bodrum'da tatil yapıyor
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        Dünyanın en bilinen tatil beldelerinden biri olan Bodrum, birçok yabancı ünlü tarafından da tercih ediliyor.

        Avustralyalı ünlü oyucu Rebel Wilson da tatil için Bodrum'u seçti.

        'Nedimeler', 'Liseye Dönüş' gibi Hollywood filmleriyle tanınan Rebel Wilson, hemşehrisi Kylie Minogue'un lüks bir otelde verdiği konseri seyretti. Wilson, ertesi günü ise birlikte tatil yaptığı arkadaşlarıyla bir partiye katıldı.

        Rebel Wilson, Bodrum'da çektirdiği bir kaç fotoğrafı 'Bodrum' etiketiyle sosyal medya hesabından paylaştı.

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        44 yaşındaki Rebel Wilson, 100 kilodan 70 kiloya düşmesiyle 2021'de gündem olmuştu.

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