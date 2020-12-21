Recep İvedik 4 filmi oyuncuları kimler? Recep İvedik 4 filmi konusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. 2014 yılı yapımı olan Komedi türündeki Recep İvedik 4 filmi bir devam filmi olarak sinema salonlarında yer almıştı. İşte, başrolünde Şahan Gökbakar'ın yer aldığı Recep İvedik 4 ile ilgili merak edilenler...



RECEP İVEDİK 4 FİLMİ OYUNCULARI

Şahan Gökbakar Recep İvedik

Ali İhsan Varol Ali İhsan Varol

İrfan Kangı İrfan Bey (Issız ada sunucusu)

Cem Korkmaz Halil İbrahim

Barış Bulut Taylan

Ece İncebay Aslıhan

Ekrem Aral Tuna Arif

Aziz Karakaya Apaçi Serkan

Berna Üçkaleler Simge

Serkan Sağdıç Burak

Caner Tanrıverdi Cenk

Gülşah Yanaş Gaye

Halil İbrahim Yılmaz Necati

RECEP İVEDİK 4 FİLMİ KONUSU

Recep İvedik, mahallesindeki çocuk futbol takımına antrenörlük yapmaktadır. Antremanlar için, kendisinin de küçüklüğünden beri futbol oynadığı, mahallenin tek boş alanı olan arsayı kulanmaktadırlar. Recep, bu arsanın bir müteahhite satıldığını öğrenir. Mahalle ve çocuklar için çok değerli olan bu arsayı kaybetmemek için kendi başına satın almaya karar verir. Bulduğu yöntemlerle (Kahve ahalisinden para toplamak, Bankadan İhtiyaç Kredisi çekmeye çalışmak, Böbreğini ve diğer organlarını satmaya çalışmak) arsanın parasını toparlayamayınca, çareyi büyük ödüllü bir yarışmaya katılmakta bulan Recep’i maldivlerde zorlu ve kahkaha dolu bir macera beklemektedir.