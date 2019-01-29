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Organize İşler - Sazan Sarmalı, gösterime cuma günü girecek.
Yılmaz Erdoğan'ın yeni filmi izleyiciyle aslında 1 Ocak'ta buluşacaktı.
Yapımcılarla sinema salonu zinciri Mars Cinema Group arasında 'bilet payı', 'kampanyalı bilet uygulaması' ve 'hasılatın şeffaf olarak görülmemesi'nden doğan anlaşmazlık nedeniyle BKM, 'Organize İşler - Sazan Sarmalı'nın gösterimini ertelemişti.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hazırladığı ve içinde 'kampanyalı bilet uygulaması'na da yeni düzenleme getiren 'Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması Hakkında Kanun teklifinin TBMM tarafından kabul edilmesinin ardından BKM, 'Organize İşler - Sazan Sarmalı'nı gösterime çıkarmaya karar verdi.
Film, isteyen her sinema salonunda cuma gününden itibaren izleyiciye sunulacak.
Mars Cinema Group dahil...
Peki yapımcılarla Mars Cinema Group arasındaki anlaşmazlık sona erdi mi?
Hayır...
'Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması Hakkında Kanun teklifi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalamasından sonra yasallaşacak.
Böylelikle yasa gereği yapımcılardan izin alınmadan kampanyalı bilet satılamayacak.
Aynı zamanda sinema salonları Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yeni yazılımıyla hasılat yapımcılar tarafından şeffaf olarak görülecek.
Yapımcıların bilet ücretlerine zam gelmesine rağmen paylarının 5 yıldır aynı kaldığı yönündeki şikayetlerinden oluşan 'bilet payı' sorunu ise yasa tarafından düzenlenmiyor. O sorunun yapımcılarla sinema salonu işletmecileri arasında çözülmesi gerekiyor.
'Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması Hakkında Kanun teklifinin yasallaşmasından sonra da 'kampanyalı bilet uygulaması'ndaki sorun temmuz ayına kadar mevcut durumunu koruyacak. Çünkü, Mars Cinema Group, temmuz ayına kadar 7 milyon adet kampanyalı bilet satmış durumda. 'Yapımcıdan izin alınmadan kampanyalı bilet satılamaz' maddesi temmuz ayından itibaren geçerli olacak.
Bu nedenle Mars Cinema Group ile sorun yaşayan Şahan Gökbakar, 'Recep İvedik 6'yı, Cem Yılmaz ise 'Karakomik Filmler'i hangi tarihte gösterime çıkaracağı konusunda henüz karar vermedi.
'Karakomik Filmler', 18 Ocak'ta 'Recep İvedik 6' ise şubat ayı içinde gösterime girecekti.
Habertürk'ten Mehmet Çalışkan, sinemada yaşanan krizin tarihi bir fırsata nasıl dönüşebileceğini derledi.
Şahan Gökbakar ile Cem Yılmaz, filmlerini gösterime 'Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması Hakkında Kanun teklifinin yasallaşıp 'kampanyalı bilet uygulamasının' düzenlenmesinden sonra çıkarırlarsa Türk sineması adına yeni ve büyük bir adım atılmış olacak.
Sinema sektörü yılladır yaz aylarında Türk filmlerinin gösterime girmemesi nedeniyle sezonun eylül - mayıs arasına sıkışmasından şikayet ediyor. Film sayısının her yıl biraz daha artmasıyla sıkışan sezonu rahatlamanın tek çaresi büyük Türk filmlerinin yaz aylarında da gösterime girmesi.
'Recep İvedik 6' ile 'Karakomik Filmler', gösterime temmuzda girerse - bu filmler yüksek izleyici oranlarına da ulaşırsa - 'Yazın da film izlenir' algısı oluşacak. Böylelikle büyük filmlerin yaz aylarında da izleyiciyle buluşmasıyla bütün bir yıla yayılan sezon rahatlamış olacak.
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