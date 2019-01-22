Türk sineması 2019'a iyi başlamadı. Yapımcıların sinema salonu zinciri Mars Cinema Group arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle filmlerini gösterime çıkarmaması sinema sektörüne derinden sarsmaya devam ediyor. İzleyici ve hasılat kaybı her geçen gün biraz daha artıyor.

'Çiçero'

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine gire yılın ilk 17 günündeki izleyici sayısında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 2.692.497 kişilik kayıp yaşandı. Hasılat kaybı ise 35.356.454 TL oldu. Gösterime yeni giren 4 yeni Türk filmi arasında en çok 'Can Dostlar' izlendi. İzleyiciyle 358 salonda buluşan film için 191.726 bilet kesildi.

Açılışı 440 salonda yapan 'Çiçero', 160.382 kişi tarafından izlenirken Mars Cinema Group ile anlaşmazlık yaşadığı için Cem Yılmaz'ın 'Karakomik Filmler'in gösterimini ertelemesiyle yerine vizyona giren 'Üç Harfliler: Adak' için kesilen bilet sayısı ise 81.392 oldu.

'Can Dostlar'

2018 (İLK 17 GÜN)

İzleyici Sayısı: 4.832.254 Kişi

Hasılat: 62.132.345 TL



2019 (İLK 17 GÜN)

İzleyici Sayısı: 2.139.757 Kişi

Hasılat: 26.775.891 TL

'Üç Harfliler: Adak'

'Glass'

Hafta sonunda en çok izlenen yabancı film ise 'Glass' oldu. Bruce Willis, James MCAvoy ve Samuel L. Jackson'ın başrollerini paylaştığı filmi 176 salonda 79.605 kişi izledi.