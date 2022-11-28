Bu zamana kadar toplamda 6 film çekilen Recep İvedik serisinin, yedincisi kısa bir zaman sonra vizyona girecek. Şahan Gökbakar tarafından yazılan ve canlandırılan Recep karakterini bu kez de köy ortamında izleyeceğiz. Peki, Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak, konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İşte, detaylar...