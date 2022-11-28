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Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak?

Şahan Gökbakar tarafından canlandırılan Recep İvedik yeni filmiyle geri dönüyor. Serinin diğer filmlerinden ayrı olarak, yedinci film beyaz perdede değil, Disney Plus'ta yayınlanacak. İşte, Recep İvedik 7 ve yayın tarihi...

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  • Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak, nerede yayınlanacak? Recep İvedik 7 konusu, oyuncuları, yayın tarihi

    Bu zamana kadar toplamda 6 film çekilen Recep İvedik serisinin, yedincisi kısa bir zaman sonra vizyona girecek. Şahan Gökbakar tarafından yazılan ve canlandırılan Recep karakterini bu kez de köy ortamında izleyeceğiz. Peki, Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak, konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İşte, detaylar...
  • Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak, nerede yayınlanacak? Recep İvedik 7 konusu, oyuncuları, yayın tarihi

    RECEP İVEDİK 7 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

    Şehir hayatından ve maddi koşullardan uzaklaşmak isteyen Recep, yakın arkadaşı Nurullah ile babaannesinden miras kalan köy evine gitmeye karar verir. Bu sırada köye ve civar ormanlara zarar verecek bir projenin olduğunu öğrenir. Recep, köylüler ile iş birliği yaparak bu projeye karşı gelmeyi amaçlar.
  • Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak, nerede yayınlanacak? Recep İvedik 7 konusu, oyuncuları, yayın tarihi

    RECEP İVEDİK 7 NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Recep İvedik 7'nin vizyon tarihi 9 Aralık 2022 olarak belirlendi ancak film, beyaz perdede gösterilmeyecek. Bunun yerine Disney Plus'ta yayınlanacak.
  • Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak, nerede yayınlanacak? Recep İvedik 7 konusu, oyuncuları, yayın tarihi

    RECEP İVEDİK 7 FİLMİNDE KİMLER OYNUYOR?

    Şahan Gökbakar’ın başrolü çektiği filmde, Gökbakar’a: Öznur Serçeler, İrfan Kangı, Murat Ergür, Eray Türk ve Nurullah Çelebi eşlik ediyor.

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