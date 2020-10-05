Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Recep İvedik filmi oyuncuları kimler? Recep İvedik filmi konusu nedir?

Recep İvedik, 21 Şubat 2008'de vizyona giren, Şahan Gökbakar'ın oynadığı sinema filmi. Recep İvedik karakterinin TV'de tutmasının üzerine çekilmiştir. Peki Recep İvedik oyuncuları kimler? Recep İvedik filmi konusu nedir? İşte filme dair ayrıntılar...

Recep İvedik filmi oyuncuları kimler? Recep İvedik filmi konusu nedir?

Recep İvedik filmi fragmanı, Mart 2008 itibarı ile YouTube adlı video paylaşım sitesinde yaklaşık 5 milyon 750 bin kez izlenen film, topladığı büyük ilginin ardından 21 Şubat 2008'de 230 kopyayla vizyona girmiştir. İlk üç gününde 791.536 kişi tarafından izlenen Recep İvedik, Türkiye'de ilk 3 gününde en çok izlenen filmler sıralamasında ikinci sıraya yerleşmiştir. 17 günde 3 milyon 150 bin kişi tarafından izlenmiştir. İşte Recep İvedik filmi oyuncuları ve konusu...

RECEP İVEDİK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Recep İvedik sokakta bulduğu bir cüzdanın Antalyalı çok önemli bir iş adamına ait olduğunu öğrenince güneye doğru yola koyulur. Yol boyunca birbirinden komik sürprizlerle karşılaşan Recep sonunda Antalya'ya varır ve cüzdanı turizmci Muhsin Bey'e teslim eder. Muhsin Bey ona para ile otelinde kalmasını teklif eder. Recep bunu kabul etmez ve tam giderken, çocukluk aşkı Sibel'i görür. Ona kendini beğendirmeye çalışır. Ancak Sibel, onu tanımaz. Bunun üzerine Recep otelde kalmayı kabul eder. Recep otelde Sibel'e yaranmaya çalışırken birbirinden komik olaylar yaşar.

RECEP İVEDİK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

OyuncuRolNotlar
Şahan GökbakarRecep İvedik
Togan GökbakarDJ
Fatma ToptaşSibel
Hakan BilginErimOtel Müdürü
Lemi FilozofFazılBellboy
Tuluğ ÇizgenSibel’in Annesi
Asiye DinçsoySpa Görevlisi
Nedim Doğan
Zeynep Aydemir
Serkan Altuniğne
Ertunç Şenkay
Murat Volkan Cal
Gamze İnci
Hakan Akın
Kaan Önal
Vural BulduMuhsin BaşaranOtel Sahibi
Burcu Sütun
İsmail Hakkı
Kaya Gürel
Serkan Güler
Sevgi Berna Biber
Batuhan Ergün
Ferhat Uçar
Gözde Demirbilek

Diğer oyuncular

  • Mehmet Yumurtacı
  • Mehmet Güler
  • Merve Mutlu
  • Murat Akdağ
  • Uğur Dede
  • Volkan Can
  • Cenk Turanlı
  • Okan Özden
  • Onur Özyavaş

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

TV Yayın akışı 5 Ekim 2020 Pazartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı
TELEVİZYONTV Yayın akışı 5 Ekim 2020
Bir Zamanlar Çukurova 67. bölüm fragmanı yayınlandı! Bir Zamanlar Çukurova 67. bölüm fragmanı izle
TELEVİZYONBir Zamanlar Çukurova 67. bölüm yayınlandı!
Gençliğim Eyvah dizisi neden final yapıyor? Gençliğim Eyvah dizisi kaçta, hangi kanalda
TELEVİZYONGençliğim Eyvah dizisi neden final yapıyor
Arıza'da Ali Rıza ve Haşmet arasında neler olacak?
TELEVİZYONAli Rıza ve Haşmet arasında neler olacak?
Çukur ve Erdenetler arasındaki mücadele kızışıyor!
TELEVİZYONÇukur ve Erdenetler arasındaki mücadele kızışıyor!
Reyting sonuçları 4 Ekim 2020 Pazar... Dizi reyting sıralamasında kim kazandı? AÇIKLANDI
TELEVİZYON4 Ekim reyting sonuçları
'Benim Adım Melek' dizisinin oyuncularının rolleri başlarına bela oluyor - Magazin haberleri
TELEVİZYONRolleri başlarına bela oluyor
Arıza 5. bölüm fragmanı! Arıza 4. son bölümünde neler oldu?
TELEVİZYONArıza'nın heyecan dolu yeni bölümden ilk sahne ...
MasterChef Türkiye kim elendi? 4 Ekim MasterChef son bölüm! Esra, Duygu, Uğur kim elendi?
TELEVİZYONMasterChef Türkiye kim elendi?
BKM imzalı Ramo'nun yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!
TELEVİZYONBKM imzalı Ramo'nun yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X