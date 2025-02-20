Recep Uçar: Kazanıp dönmek istiyoruz!

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 22 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da Sivasspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başlarken, 5'e 2 ile devam ederek, taktik çalışma ile tamamlandı.

"KAZANIP DÖNMEK İSTİYORUZ"

Antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Sivas deplasmanı hazırlıklarımız 3 gündür devam ediyor. Genel olarak iyi hazırlanmaya çalışıyoruz. Oynayacağımız maçın öneminin farkındayız. Maalesef son 2 maçta taraftarlarımızı mutlu edemedik. Bu da bizleri daha çok üzüyor. Hafta sonu Sivas'ta oynayacağımız maçın birçok açıdan çok önemi var. Onlar da biz de mevcut sıralardan bir nebze olsun yukarı çıkabilmek adına kazanmak isteyeceğimiz bir maç. Soğuk bir havada oynanacak ama biz en iyi şekilde hazırlanıp umarım bu maçla beraber 3 puan alıp Konyaspor taraftarını mutlu etmek istiyoruz. Sivas deplasmanı zor bir deplasman, iyi savunma yapmadan kazanılmayacak bir maç. Biz orada önce iyi savunma, sonrasında iyi hücum yapıp kazanıp dönmek istiyoruz, amacımız bu olacak" dedi.