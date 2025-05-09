Red Dead Redemption 2 Sistem Gereksinimleri 2025: RDR 2 Kaç GB Yer Kaplar?

Red Dead Redemption 2, atmosferiyle büyüleyen, detaylarıyla oyuncuyu içine çeken bir deneyim sunar. Ancak bu kalitenin arkasında ciddi bir sistem talebi yatar. Oyunu indirip kurmadan önce kaç GB yer kaplayacağını, ne kadar RAM ve ekran kartı gücü istediğini bilmek, hem performans açısından hem de depolama planlaması için oldukça önemlidir. 2025 yılı itibarıyla sisteminiz bu dev oyuna hazır mı, birlikte bakalım.

RDR 2 KAÇ GB YER KAPLAR?

Oyun dosya boyutu deyince RDR 2 cömert davranıyor. Geniş haritası, sinematik sahneleri, yüksek çözünürlüklü dokuları ve online moduyla birlikte depolama ihtiyacı bir hayli yüksek.

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Ortalama dosya boyutu: 120–125 GB

Red Dead Online + Güncellemeler: 135–140 GB’a kadar çıkabilir

Tavsiye edilen boş alan: En az 150 GB (SSD)

Eğer oyunu yüksek ayarlarla ve hızlı yükleme süreleriyle oynamak istiyorsan, mutlaka SSD tercih etmelisin. HDD kullanımı da mümkün ama yükleme süreleri ciddi oranda artar ve yer yer takılmalar yaşanabilir.

RDR 2 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ (2025)

Minimum sistem gereksinimleri, oyunun çalışmasını sağlar ancak performans ve görsellik açısından beklentiyi düşük tutmak gerekir.