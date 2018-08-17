Geçen yıl Samsun’da fabrika açan reeder, yerli üretime başlıyor. Yaklaşık 100 kişinin çalıştığı fabrika için bugüne kadar 8 milyon TL'yi bulan yatırım yapıldı. reeder Samsun fabrikasında yıllık üretim kapasitesi ise 600 bin adet cihaz olacak. Merkezde yılda 300 bin telefon, 200 bin tablet ve 100 bin adet akıllı saat üretilebilecek. 2019 yılında bu kapasitenin tamamının kullanılması hedefleniyor.

Telefonları Türkiye'de üretecek

Yerli üretim konusunda açıklamalarda bulunan reeder CEO’su Uygar Saral, Samsun'da ilk etapta akıllı telefon ve tablet üretim planlarının olduğunu belirtti. Uygar Saral şunları söyledi: "Bu merkezde tuşlu telefon üretimine başladık. İlerleyen dönemde telefon üretimine akıllı saat, akıllı ev aletleri, AI yani yapay zeka destekli tüketici elektroniği cihazları da eklenecek. reeder, akıllı ürünler üzerine kurulmuş bir geleneğe sahip bir şirket. Önümüzdeki sektör ajandasında ise yapay zeka, bulut ve robotik çözümler var. Özellikle yazılım Ar-Ge’si ile bu kategoride birçok ürün geliştirip müşterilerimizin kolaylaştırmak için çalışacağız. Samsun’da 100 kişilik bir ekibimiz yerli üretim için çalışıyor. Üreteceğimiz cihazların yerlilik oranı yüzde 55'ten daha fazla dolayısı ile Türk malı mührü taşıyor. Samsun fabrikamızda üretilen son teknoloji ürünleri sadece Türkiye değil yurtdışı pazarlara da sunulacak" dedi.

iPhone getir, reeder götür!

Bugüne kadar Akbank, Pegasus ve Boyner gibi markalara özel cihazlar ürettiklerini belirten Uygar Saral, geçen yıl Çinli bir firma ile ortaklık anlaşması imzaladıklarını, onların tecrübesi ve Türk insanının enerjisiyle Türkiye’de üretim yaptıklarını belirtti. Saral sözlerine şöyle devam etti: “Ekonomiye destek için yeni bir kampanya daha başlatıyoruz ve iPhone modellerini getiren kullanıcıların, telefonlarının değeri düşüldükten sonra yeni bir reeder sahibi olmalarını sağlıyoruz. Herkesi kampanyamıza katılmaya davet ediyoruz.”

reeder Samsun fabrikası hakkında

Fabrikanın kurulum aşaması 3 ayda sürdü

Fabrikaya bugüne kadar 8 milyon TL yatırım yapıldı

Fabrikada 100 personel çalışıyor

Bu 100 kişinin yüzde 70’i mavi yaka, yüzde 30’u ise beyaz yakalı personel

Fabrikada reeder marka ürünlere servis hizmeti de veriliyor

Fabrikanın yıllık toplam üretim kapasitesi 600 bin adet

Bunun 300 bin adeti cep telefonu, 200 bin adedi tablet, 100 bin adedi de akıllı saat

Samsun’da üretilen telefonların yerlilik oranı yüzde 55’in üzerinde

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