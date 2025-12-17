Reeder’la Kızlar Kodlar 4. yılında: 15 İlde 135 okul, 12.731 öğrenci

Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Reeder Teknoloji arasında imzalanan protokol kapsamında yürütülen “Reeder’la Kızlar Kodlar” projesi dördüncü yılına girdi. İl millî eğitim müdürlüklerinin katkısıyla gençlere teknoloji, tasarım ve yazılım alanlarında fırsatlar sunuluyor.

Proje, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri’ndeki kız öğrencilerin yazılımı mesleki becerileriyle birleştirmesine imkân veriyor. Öğrenciler çevrimiçi platform ve uygulamalı atölyelerle hem teorik hem pratik eğitim alıyor.

Üç yılda İstanbul, Manisa, Samsun, Gaziantep, Mersin, Mardin, Diyarbakır, Eskişehir, Balıkesir, Denizli, Konya, Trabzon, Van, Kocaeli ve Sivas’ta 135 okula ulaşıldı. 12.731 öğrenci online eğitimlerden, 1.661 öğrenci yüz yüze atölyelerden yararlandı. Atölyeye katılanların %86’sı eğitimi faydalı buldu; %84’ünün yazılıma ilgisi arttı.

Öğrenciler portal üzerinden 380 bin kez giriş yaptı, 95.519 video izlendi, platformda 39.350 saat geçirildi. Yüz yüze atölyelerde toplam 490 saat uygulamalı eğitim verildi. Programı tamamlayan öğrenciler, MEB onaylı sertifikalarını törenle aldı ve “maker” yaklaşımıyla kendi projelerini geliştirebilecek yetkinliğe ulaştı.

YILIN HEDEFİ

2025–2026 döneminde Antalya, Adana, Bursa, Çanakkale ve Kayseri’de 50 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine daha ulaşılması planlanıyor. Hedef, daha fazla öğrencinin STEAM alanlarında yetkinlik kazanması ve özellikle kız öğrencilerde teknoloji üretimi odağının güçlenmesi.

“HER ÇOCUĞUN TEKNOLOJİYE EŞİT”

Reeder Kurucu Ortağı Sezen Sungur Saral, “Kızlar Kodlar projesi bizim için sadece bir eğitim programı değil; genç kızların kendi potansiyellerini keşfetmeleri için açılan bir kapı” dedi ve ekledi: “Doğru fırsat sunulduğunda gençler inanılmaz bir dönüşüm yaratıyor.”

KADIN ÇALIŞAN ORANI

Reeder, kadın çalışan oranını %55’e çıkardı. Şirket, toplumda kadının kalkınmadaki rolüne dikkat çekmeyi ve bu yaklaşımı yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇ VE ENERJİ

2010’da Sezen Sungur Saral ve Uygar Saral tarafından kurulan Reeder, “Bilgi senin” mottosuyla akıllı telefon, tablet, giyilebilir ve akıllı ev teknolojilerinin yanı sıra elektrikli araç ve enerji çözümleri alanında da faaliyet gösteriyor. Şirket, “Türkiye’nin en büyük yerli akıllı telefon üreticisi” olarak teknoloji yatırımlarını sürdürüyor.