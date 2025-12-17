Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Reeder’la Kızlar Kodlar 4. yılında: 15 İlde 135 okul, 12.731 öğrenci

        Reeder’la Kızlar Kodlar 4. yılında: 15 İlde 135 okul, 12.731 öğrenci

        Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen program, çevrim içi ve yüz yüze eğitimlerle kız öğrencilerin yazılım ve tasarım becerilerini güçlendiriyor; 2025–2026'da Antalya, Adana, Bursa, Çanakkale ve Kayseri'de 50 okula daha ulaşarak etkisini genişletecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2025 - 18:10 Güncelleme: 17.12.2025 - 18:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Reeder'la Kızlar Kodlar 4. yılında
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Reeder Teknoloji arasında imzalanan protokol kapsamında yürütülen “Reeder’la Kızlar Kodlar” projesi dördüncü yılına girdi. İl millî eğitim müdürlüklerinin katkısıyla gençlere teknoloji, tasarım ve yazılım alanlarında fırsatlar sunuluyor.

        MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

        Proje, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri’ndeki kız öğrencilerin yazılımı mesleki becerileriyle birleştirmesine imkân veriyor. Öğrenciler çevrimiçi platform ve uygulamalı atölyelerle hem teorik hem pratik eğitim alıyor.

        KIZLAR KODLAR PROJESİ

        Üç yılda İstanbul, Manisa, Samsun, Gaziantep, Mersin, Mardin, Diyarbakır, Eskişehir, Balıkesir, Denizli, Konya, Trabzon, Van, Kocaeli ve Sivas’ta 135 okula ulaşıldı. 12.731 öğrenci online eğitimlerden, 1.661 öğrenci yüz yüze atölyelerden yararlandı. Atölyeye katılanların %86’sı eğitimi faydalı buldu; %84’ünün yazılıma ilgisi arttı.

        YÜZ YÜZE ATÖLYELER

        Öğrenciler portal üzerinden 380 bin kez giriş yaptı, 95.519 video izlendi, platformda 39.350 saat geçirildi. Yüz yüze atölyelerde toplam 490 saat uygulamalı eğitim verildi. Programı tamamlayan öğrenciler, MEB onaylı sertifikalarını törenle aldı ve “maker” yaklaşımıyla kendi projelerini geliştirebilecek yetkinliğe ulaştı.

        YILIN HEDEFİ

        2025–2026 döneminde Antalya, Adana, Bursa, Çanakkale ve Kayseri’de 50 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine daha ulaşılması planlanıyor. Hedef, daha fazla öğrencinin STEAM alanlarında yetkinlik kazanması ve özellikle kız öğrencilerde teknoloji üretimi odağının güçlenmesi.

        “HER ÇOCUĞUN TEKNOLOJİYE EŞİT”

        Reeder Kurucu Ortağı Sezen Sungur Saral, “Kızlar Kodlar projesi bizim için sadece bir eğitim programı değil; genç kızların kendi potansiyellerini keşfetmeleri için açılan bir kapı” dedi ve ekledi: “Doğru fırsat sunulduğunda gençler inanılmaz bir dönüşüm yaratıyor.”

        KADIN ÇALIŞAN ORANI

        Reeder, kadın çalışan oranını %55’e çıkardı. Şirket, toplumda kadının kalkınmadaki rolüne dikkat çekmeyi ve bu yaklaşımı yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

        ELEKTRİKLİ ARAÇ VE ENERJİ

        2010’da Sezen Sungur Saral ve Uygar Saral tarafından kurulan Reeder, “Bilgi senin” mottosuyla akıllı telefon, tablet, giyilebilir ve akıllı ev teknolojilerinin yanı sıra elektrikli araç ve enerji çözümleri alanında da faaliyet gösteriyor. Şirket, “Türkiye’nin en büyük yerli akıllı telefon üreticisi” olarak teknoloji yatırımlarını sürdürüyor.

        REEDER HAKKINDA

        Reeder, Sezen Sungur Saral ve Uygar Saral tarafından 2010 yılında kurulan yeni nesil bir teknoloji şirketidir. “Bilgi senin” mottosuyla yola çıkan Reeder, Türkiye’yi ilk kez e-kitap okuyucu ile tanıştırarak teknoloji alanında öncü bir rol üstlenmiştir.

        Bugün cep telefonundan tabletlere, giyilebilir teknolojiden akıllı ev ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Reeder, Türkiye’nin en büyük yerli akıllı telefon üreticisi olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Şirket, teknoloji yatırımlarını büyütme vizyonuyla elektrikli araç ve enerji çözümleri alanında da faaliyet göstermeye başlamış, elektrikli araç üretimi ve araç teknolojileri konusunda yeni bir stratejik yol haritası oluşturmuştur.

        Hızla büyüyen ve dinamik yapısını koruyan Reeder’da kadın çalışan oranı %55’tir. Şirket; yenilikçi teknoloji üretme vizyonu, sürdürülebilir büyüme stratejisi ve toplumsal faydayı odağına alan projeleriyle Türkiye’nin teknoloji ekosistemine değer katmaya devam etmektedir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Reeder Kızlar Kodlar
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İki kadın tetikçi! İstanbul'da yakalandılar!
        İki kadın tetikçi! İstanbul'da yakalandılar!
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        Dursun Özbek'ten birlik çağrısı!
        Dursun Özbek'ten birlik çağrısı!
        Meleği öldüren babasına 'takdir indirimi' uygulandı!
        Meleği öldüren babasına 'takdir indirimi' uygulandı!
        Sevgi son kurban! Yüreğimiz yandı!
        Sevgi son kurban! Yüreğimiz yandı!
        Serdal Adalı'dan Rafa Silva açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Rafa Silva açıklaması!
        200 milyon yıllık, binlerce ayak izi! İlk kez paylaşıldı
        200 milyon yıllık, binlerce ayak izi! İlk kez paylaşıldı
        "Ailevi sorunlarıma kayıtsız kaldı" cinayeti!
        "Ailevi sorunlarıma kayıtsız kaldı" cinayeti!
        İstanbul'da otomobilde kanlı infaz!
        İstanbul'da otomobilde kanlı infaz!
        Eurovision'da İsrail boykotu
        Eurovision'da İsrail boykotu
        Adliyedeki soygun için 'Kırmızı bülten'
        Adliyedeki soygun için 'Kırmızı bülten'
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Suçlamalarına devam etti
        Suçlamalarına devam etti
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici