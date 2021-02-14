2021'de üç aylar 13 Şubat günü yani bugün Receb ayıyla birlikte başladı. Üç aylarda ilk kandil olan Regaib Kandili ise Receb ayının ilk Cuma gecesi idrak edilen Regaib kandili... 2021 yılı Regaib Kandili ise 18 Şubat 2021 gününü 19 Şubat Cuma gününe bağlayan gece gerçekleşecek.

Üç ayların ikinci kandili olan Miraç Kandili ise yine Receb ayında 10 Mart günü olacak.

25 Mart 2020 Çarşamba günü başlayacak olan Şaban ayında ise 27 Mart günü Berat Kandilidir.

Üç ayların son ayı olan Ramazan ayında ise çok önemli bir gece olan Kadir Gecesi 8 Mayıs günüdür.

ÜÇ AYLARIN FAZİLETİ NEDİR? ÜÇ AYLAR ORUCU NEDİR?

Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhari, Savm, 52-53; Müslim, Sıyam, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dini bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

2021 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ