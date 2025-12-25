Regaip Kandili anlamı ve önemi nedir? Regaip Kandili'nde ne oldu?
Müslüman aleminin kandil günlerinden biri olan Regaip Kandili anlamı ve önemi merak ediliyor. Diyanet dini günler takvimine göre bugün idrak edilen kandil gününde bol bol dua edilecek, namaz kılınacak. Bu gecenin feyzinden yararlanmak isteyenler ''Regaip Kandili nedir, kandil gecesinde ne olmuştur?''sorusuna yanıt arıyor. Peki Regaip Kandili anlamı ve önemi nedir? Regaip Kandili'nde ne oldu?
Manevi derinliği yüksek olan Regaip Kandili bugün idrak ediliyor. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan bu süreç, Müslümanlar için tövbe, ibadet ve manevi arınma zamanı olarak kabul ediliyor. Peki Regaip Kandili önemi nedir, kandil gecesinde ne olmuştur?
REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN, BUGÜN MÜ?
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2025 yılı dini günler takvimine göre, 25 Aralık 2025 Perşembe günü Regaip Kandili olarak idrak ediliyor. Bu mübarek gecede müslümanlar ibadetlerini artırıyor, dua ve istiğfara yöneliyor, Kur’an-ı Kerim okuyor, manevi muhasebe yaparak kendini yenilemeyi amaçlıyor. Pek çok Müslüman, Regaib Kandili’ni oruçla ve ibadetlerle ihya etmeyi tercih ediyor.
REGAİP KANDİLİ'NİN ÖNEMİ VE ANLAMI NEDİR?
Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür. Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur. Ayrıca Recep ayının hususiyetlerinden birisi de Regaib Kandili ve Mirac Kandili olarak bilinen iki kandilin bu ayda bulunmasındandır. Bu günler ve geceler, kendimizi denetleme ve değerlendirme bakımından önemlidir. Regâib kelimesi Kur'an'da "Regaib" şeklinde geçmemektedir. Ancak "reğabe"den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur'ân'da sekiz yerde geçmekte ve "reğabe"nin ifâde ettiği mana için kullanılmaktadır. Terim olarak Regâib, Türkçe'de kandil dediğimiz mübârek gecelerden biridir.
Bu gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır. Diğer bir ifadeyle bu ümit ve inançla Yüce Allah'a ibadet edilir.
REGAİP KANDİLİNDE NE OLMUŞTUR?
Regaib kandilinin, Rasulullah Efendimizin babası Hz. Abdullah'ın evlendiği gece olduğu iddia edilir.
İslam Ansiklopedisinde yer alan bilgilere göre; Regaib gecesi, Kur'an'da saygı gösterilmesi istenen ve hadislerde; gün belirtilmeden oruç tutulması tavsiye edilen haram aylardan (el-Bakara 2/217; el-Maide 5/2, 97; Ebu Davud, "Ṣavm", 55; İbn Mâce, "Ṣıyam", 43) receb ayında bulunmakla birlikte özellikle tasavvufî eserlerde yer alan, Hz. Peygamber'in Regaib gecesinde ana rahmine düştüğü, receb ayının ilk perşembe günü oruç tutup gecesinde Regaib namazı adıyla bir namaz kılmanın sevap olduğu ve bu gecenin birçok faziletinin bulunduğu yönündeki rivayetlerin asılsız olduğu hadis alimlerince belirtilmiştir.