Regaip Kandili anlamı ve önemi nedir? Regaip Kandili'nde ne oldu?
Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 dini günler takvimine göre Regaip Kandili 2 Ocak Perşembe günü başladı. Üç aylar başlangıcında yer alan Regaip Kandili anlamı ve önemi araştırılıyor. Regaip gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu mübarek geceyi ibadetlerle geçirmek alimler arasında kabul görmüştür. Bu önemli gecede ne olduğunu merak edenler ise "Regaip Kandili nedir, bu gece ne oldu?" sorularına yanıt arıyor. Peki Regaip Kandili anlamı ve önemi nedir? Regaip Kandili'nde ne oldu? İşte Regaip Kandili hakkında bilinmesi gerekenler
Üç ayların habercisi olarak bilinen Regaip Kandili anlamı ve önemi ile araştırılıyor. Kandil gününü bol bol ibadet ederek geçirmek isteyenler Regaip Kandili nedir, bu gece ne oldu? Sorusuna yanıt arıyor. Rahmetin, faziletin, bereketin ruhlara düşen ilk cemresi Regaib Kandili anlamı ve önemi nedir, Regaip gecesi ne oldu?
REGAİP KANDİLİ'NİN ÖNEMİ VE ANLAMI NEDİR?
Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür. Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur. Ayrıca Recep ayının hususiyetlerinden birisi de Regaib Kandili ve Mirac Kandili olarak bilinen iki kandilin bu ayda bulunmasındandır. Bu günler ve geceler, kendimizi denetleme ve değerlendirme bakımından önemlidir. Regâib kelimesi Kur'an'da "Regaib" şeklinde geçmemektedir. Ancak "reğabe"den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur'ân'da sekiz yerde geçmekte ve "reğabe"nin ifâde ettiği mana için kullanılmaktadır. Terim olarak Regâib, Türkçe'de kandil dediğimiz mübârek gecelerden biridir.
Bu gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır. Diğer bir ifadeyle bu ümit ve inançla Yüce Allah'a ibadet edilir.
REGAİB KANDİLİ NE ZAMAN?
Regaib Kandili bu yıl 2 Ocak Perşembe günü idrak edilecek.
REGAİP KANDİLİ NE ANLAMA GELİR?
İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan, recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor. Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelene regaip, hadis ve fıkıh literatüründe ise "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarında kullanılıyor.
RECEP AYINDA YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?
Recebin ilk 10 gününde okunabilir dua;
Allahümme barik lena fi recebe ve şa'ban ve belliğna ramazan vehtimlena bil-iman ve yessirlena bil-Kur'an
Daha sonra 100 kez;
Sübhanallahil-Hayyi'l-Kayyum
REGAİP KANDİLİNDE NE OLMUŞTUR?
Regaib kandilinin, Rasulullah Efendimizin babası Hz. Abdullah'ın evlendiği gece olduğu iddia edilir.
İslam Ansiklopedisinde yer alan bilgilere göre; Regaib gecesi, Kur'an'da saygı gösterilmesi istenen ve hadislerde; gün belirtilmeden oruç tutulması tavsiye edilen haram aylardan (el-Bakara 2/217; el-Maide 5/2, 97; Ebu Davud, "Ṣavm", 55; İbn Mâce, "Ṣıyam", 43) receb ayında bulunmakla birlikte özellikle tasavvufî eserlerde yer alan, Hz. Peygamber'in Regaib gecesinde ana rahmine düştüğü, receb ayının ilk perşembe günü oruç tutup gecesinde Regaib namazı adıyla bir namaz kılmanın sevap olduğu ve bu gecenin birçok faziletinin bulunduğu yönündeki rivayetlerin asılsız olduğu hadis alimlerince belirtilmiştir.