        Regaip Kandili namazı kılınışı ve rekat sayısı: Regaip Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat, hangi dualar ve sureler okunur?

        Regaip Kandili namazı kılınışı ve rekat sayısı: Regaip Kandili namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır?

        Üç Aylar'ın habercisi olarak kabul edilen, Regaip Kandili için bekleyiş başladı. Recep ayının ilk cuma gecesine denk gelen Regaib Kandili bu yıl 25 Aralık Perşembe gecesi idrak edilecek. Kandil gecesinde ibadet etmek isteyenler, Regaip Kandili namazının nasıl kılındığını araştırmaya başladı. Peki, "Regaip Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat?" İşte Diyanet ile Regaip Kandili namazı kılınışı...

        Habertürk
        Giriş: 24.12.2025 - 19:33 Güncelleme: 25.12.2025 - 07:27
        1

        Regaip Kandili için geri sayım sürüyor. 2025 yılının son kandili Regaip Kandili bu yıl 25 Aralık Perşembe gecesi idrak edilecek. Kandil gecesini ibadet ederek geçirmek isteyenler, Regaip Kandili ibadetlerini gündemine aldı. Peki, "Regaip Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Kandil gecesinde hangi dua ve sureler okunur?" İşte Regaip Kandili namazı kılınışına ilişkin tüm detaylar...

        2

        REGAİP KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

        Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde "Kandillere özel namaz ve ibadet şekli var mı?" sorusu şu şekilde cevaplandırılıyor:

        "Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizi, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir.

        Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur’an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.

        3

        Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), “Şaban’ın ortasında (yani berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…’ der.” (İbn Mace, İkametü’s-Salat, 191) buyurmuştur.

        Ancak isteyenler kandil gecelerinde tesbih namazı ve kaza namazı kılabilir.

        4

        TESBİH NAMAZI KAÇ REKATTIR?

        Tesbih namazı dört rek‘at olup şöyle kılınır: Allah rızâsı için namaz kılmaya niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke'den sonra 15 kere Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha tesbih edilir yani ‘Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber' denilir.

        5

        TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

        Müslümanlar Tesbih namazının nasıl kılındığını araştırıyor. İşte Tesbih namazının kılınışı;

        Günahların afvına vesîle olan tesbih namazı 4 rek'atlı bir namazdır. Bu namazı kılabilmek için aşağıdaki tesbihi ezbere bilmek gerekir.

        "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-aziym"

        6

        1.REKAT

        Kalben tesbih namazı kılmaya niyet edilir.

        Allâhü Ekber" diyerek namaza başlanır.

        Sübhâneke'den sonra

        15 kere tesbih

        Fatiha ve sure'den sonra

        10 kere tesbih

        Rüku tesbihinden sonra

        10 kere tesbih

        Rükûdan doğrulunca

        10 kere tesbih

        Secde tesbihinden sonra

        10 kere tesbih

        Secdeden doğrulunca

        10 kere tesbih

        2.secde tesbihinden sonra

        10 kere tesbih okunur.

        İkinci rek'ate kalkılır.

        7

        2.REKAT

        İkinci rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli ve Allâhümme bârik duaları okunur.

        Fatiha'dan önce

        15 kere tesbih

        Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih

        Rüku tesbihinden sonra

        10 kere tesbih

        Rükûdan doğrulunca

        10 kere tesbih

        Secde tesbihinden sonra

        10 kere tesbih

        Secdeden doğrulunca

        10 kere tesbih

        2.secde tesbihinden sonra

        10 kere tesbih okunur.

        Üçüncü rekata kalkılır.

        8

        3.REKAT

        Dördüncü rek'ate kalkılır.

        Sübhâneke'den sonra

        15 kere tesbih

        Fatiha ve sure'den sonra

        10 kere tesbih

        Rüku tesbihinden sonra

        10 kere tesbih

        Rükûdan doğrulunca

        10 kere tesbih

        Secde tesbihinden sonra

        10 kere tesbih

        Secdeden doğrulunca

        10 kere tesbih

        2.secde tesbihinden sonra

        10 kere tesbih okunur.

        9

        4.REKAT

        Dördüncü rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik, Rabbena Atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.

        Fatiha'dan önce

        15 kere tesbih

        Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih

        Rüku tesbihinden sonra

        10 kere tesbih

        Rükûdan doğrulunca

        10 kere tesbih

        Secde tesbihinden sonra

        10 kere tesbih

        Secdeden doğrulunca

        10 kere tesbih

        2.secde tesbihinden sonra

        10 kere tesbih okunur.

        Önce sağa, sonra sola dönülerek; Es-selamü aleyküm ve rahmetüllah denir. Namaz tamamlanır.

        Tesbih namazında her bir rek'atte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur.

        Dua edilir.

