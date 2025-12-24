Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Regaip Kandili ne zaman, hangi tarihte, kandil gecesi ibadetleri neler? Yarın kandil mi?

        Regaip Kandili ne zaman, hangi tarihte, kandil gecesi ibadetleri neler? Yarın kandil mi?

        Regaip Kandili tarihi Diyanet takvimine göre açıklandı. Rahmet ve bereket mevsimi olan üç ayların ilk kandili olan Regaip Kandili'nde bol bol dua edilip ibadet edilecek. Hicrî takvime göre, yedinci ay olan Recep ayının, Müslümanlar arasında kutsal kabul edilen ilk cuma gecesi Regaib Kandilidir. Regaib Kandili perşembeyi cumaya bağlayan gece gerçekleşir. Peki, yarın kandil mi? Regaip Kandili ne zaman, kandil gecesi neler, hangi ibadetler yapılır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2025 - 11:41 Güncelleme: 24.12.2025 - 11:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kandil zincirinin ilk halkası olan Regaip Kandili tarihi belli oldu. Regaip Kandili tarihi, üç aylara girilmesiyle birlikte milyonlarca Müslüman vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaip Kandili idrak edilecek. Peki, 2025 Regaip kandili ne zaman, hangi tarihte?

        2

        REGAİP KANDİLİ 2025 NE ZAMAN?

        Regaip Kandili 25 Aralık Perşembe günü idrak edilecek.

        REGAİP KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

        Regaip Kandili, üç ayların ilk kandili olması sebebiyle büyük bir manevi öneme sahiptir. Recep ayının ilk cuma gecesine denk gelen bu mübarek gece, rahmet kapılarının açıldığı, duaların kabulüne vesile olan özel zamanlardan biri olarak görülür. Regaip Kandili; kişinin kendini sorgulaması, geçmiş hatalar için tövbe etmesi ve manevi hayatına yeni bir başlangıç yapması açısından önemli bir fırsat olarak değerlendirilir.

        3

        REGAİP KANDİLİ İBADETLERİ

        • Kur'ân-ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli
        • Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.
        • Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.
        • Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir?" gibi konular başta olmak üzere, hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.
        • Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; şimdinin ve geleceğin plân ve programı çizilmeli.
        • Günahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede (günahları terk etme) bulunulmalı.
        • Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.
        • Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.
        • Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.
        • Kişi, kendine ve diğer Mü'min kardeşlerine, hatta isim zikrederek dualar etmeli.
        • Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahlakı yerine getirilmeli.
        • Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip; sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.
        • O gece ile ilgili ayetler, hadisler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı.
        • Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli; va'z ü nasihat dinlenmeli; şiirler okunmalı; ilahi ve ezgilerle gönüllerde ayrı bir dalgalanma oluşturmalı.
        • Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.
        • Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli; hoşnutlukları alınmalı; ve manevi iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk'a niyazda bulunulmalı.
        • Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli; iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.
        • Hayattaki manevi büyüklerimizin, üstadlarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, faks yahut e–mail çekerek tebrik edilmeli; duaları istenmeli.
        • Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalı.
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Okul müdürünü vurmuştu... Kan donduran paylaşım!
        Okul müdürünü vurmuştu... Kan donduran paylaşım!
        Libya heyetini taşıyan uçak Ankara'da düştü
        Libya heyetini taşıyan uçak Ankara'da düştü
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Moskova'da patlama: Üç kişi hayatını kaybetti
        Moskova'da patlama: Üç kişi hayatını kaybetti
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        Gökyüzündeki beyaz nokta aslında bir yıldız değil!
        Gökyüzündeki beyaz nokta aslında bir yıldız değil!
        Karı koca çift katledilmişti! Başlarından vurulmuş!
        Karı koca çift katledilmişti! Başlarından vurulmuş!
        Muhammed Ali Ahmed Al Haddad Libya'da hangi görevlerde bulundu?
        Muhammed Ali Ahmed Al Haddad Libya'da hangi görevlerde bulundu?
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Altın bir kez daha rekor tazeledi
        Altın bir kez daha rekor tazeledi
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        Eşini sınamak için çiçek gönderdi! Yargıtay karar verdi!
        Eşini sınamak için çiçek gönderdi! Yargıtay karar verdi!
        Pasaport, ehliyet ve kimlik kartı ücretlerine zam Resmi Gazete'de
        Pasaport, ehliyet ve kimlik kartı ücretlerine zam Resmi Gazete'de
        Cırt cırtlı anne babalar
        Cırt cırtlı anne babalar