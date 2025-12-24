Regaip Kandili ne zaman, hangi tarihte, kandil gecesi ibadetleri neler? Yarın kandil mi?
Regaip Kandili tarihi Diyanet takvimine göre açıklandı. Rahmet ve bereket mevsimi olan üç ayların ilk kandili olan Regaip Kandili'nde bol bol dua edilip ibadet edilecek. Hicrî takvime göre, yedinci ay olan Recep ayının, Müslümanlar arasında kutsal kabul edilen ilk cuma gecesi Regaib Kandilidir. Regaib Kandili perşembeyi cumaya bağlayan gece gerçekleşir. Peki, yarın kandil mi? Regaip Kandili ne zaman, kandil gecesi neler, hangi ibadetler yapılır?
Kandil zincirinin ilk halkası olan Regaip Kandili tarihi belli oldu. Regaip Kandili tarihi, üç aylara girilmesiyle birlikte milyonlarca Müslüman vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaip Kandili idrak edilecek. Peki, 2025 Regaip kandili ne zaman, hangi tarihte?
REGAİP KANDİLİ 2025 NE ZAMAN?
Regaip Kandili 25 Aralık Perşembe günü idrak edilecek.
REGAİP KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?
Regaip Kandili, üç ayların ilk kandili olması sebebiyle büyük bir manevi öneme sahiptir. Recep ayının ilk cuma gecesine denk gelen bu mübarek gece, rahmet kapılarının açıldığı, duaların kabulüne vesile olan özel zamanlardan biri olarak görülür. Regaip Kandili; kişinin kendini sorgulaması, geçmiş hatalar için tövbe etmesi ve manevi hayatına yeni bir başlangıç yapması açısından önemli bir fırsat olarak değerlendirilir.
REGAİP KANDİLİ İBADETLERİ