Regaip Kandili ne zaman, hangi tarihte, kandil gecesi ibadetleri neler? Yarın kandil mi?

REGAİP KANDİLİ 2025 NE ZAMAN?

Regaip Kandili 25 Aralık Perşembe günü idrak edilecek.

REGAİP KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

Regaip Kandili, üç ayların ilk kandili olması sebebiyle büyük bir manevi öneme sahiptir. Recep ayının ilk cuma gecesine denk gelen bu mübarek gece, rahmet kapılarının açıldığı, duaların kabulüne vesile olan özel zamanlardan biri olarak görülür. Regaip Kandili; kişinin kendini sorgulaması, geçmiş hatalar için tövbe etmesi ve manevi hayatına yeni bir başlangıç yapması açısından önemli bir fırsat olarak değerlendirilir.