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        Haberler Magazin Reha Muhtar: Deniz Uğur cenazeme gelmesin - Magazin haberleri

        Reha Muhtar: Deniz Uğur cenazeme gelmesin

        Eski eşi Deniz Uğur ile yaşadığı velayet davası ile sık sık gündeme gelen gazeteci Reha Muhtar, Ferdi Tayfur'un cenazesinde yaşanan olayları gördükten sonra vasiyetini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2025 - 10:23 Güncelleme: 07.01.2025 - 10:34
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        Vasiyetini açıkladı: Cenazeme gelmesin
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        Geçtiğimiz yıl ağustos ayında evinde düşüp beyin kanaması geçiren ve entübe edilen Reha Muhtar, eski sağlığına kavuşmaya başladı.

        Uzun süre yoğun bakımda tedavi gören Reha Muhtar, Ferdi Tayfur'un ölümünden sonra aile arasında yaşanan krizi görünce vasiyetini açıkladı.

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        Reha Muhtar; "Sevenlerime vasiyetimdir; Deniz Uğur, cenazeme gelmesin. Ferdi Tayfur'un başına gelenler, benim cenazemde yaşanmasın" dedi.

        Öte yandan Reha Muhtar; "Beyin kanaması geçirirken Deniz Uğur’un kaçırdığı Poyraz’ı görebilmem için aracılar benden 900 bin lira para istediler. Deniz Uğur’un bana yaşattığı süreç" dedi.

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        #Deniz Uğur
        #Reha Muhtar
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