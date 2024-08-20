Gazeteciliğe 1980 yılında adım atan Muhtar, 1981'de Milliyet gazetesinin Ankara bürosunda dış politika ve siyaset muhabirliği yaptı. TRT'ye geçtikten sonra Atina'da TRT muhabiri olarak görev yaptı ve burada Yunanistan briç şampiyonu oldu. 1991 yılında CNN International’ın Crossfire programının benzeri olan "Ateş Hattı" programını hazırlamaya başladı. 1993 yılında TRT'den ayrılarak Kanal D'ye geçti, ancak 1994’te Kanal D’nin satılması üzerine tekrar TRT'ye döndü.

1995 yılında TRT'den ayrılıp Star TV'ye geçti, kısa süre sonra tekrar Kanal D'ye döndü. 1996'da Show TV'ye geçerek ana haber sunuculuğu ve haber genel yayın yönetmenliği yaptı. 2000 yılında Akşam gazetesinde yazmaya başladı ve 2002'de Show TV ve Akşam'dan ayrılarak Star TV'ye geri döndü. 2003 yılında Star TV'yi bırakarak Star gazetesinde bir süre yazarlık yaptı ve ardından Star Medya Grubu'ndan ayrıldı.

2004'te atv'ye geçerek Akademi Türkiye jürisi oldu ve Sabah gazetesinde yazarlık yaptı. 2006'da Ciner Medya Grubu'ndan ayrılan Muhtar, Show TV'de Metin Uca ile "PişşTi" adlı programı sundu, ancak programın sona ermesinin ardından Show TV'den ayrıldı ve Vatan gazetesinde yazmaya başladı. 2007 yılında FOX TV'ye geçerek "Çapraz Ateş" programını sundu, fakat programın bitimiyle FOX TV'den ayrıldı. Üç kez Show TV'ye dönerek yarışma sunuculuğu yaptı ve her seferinde kanaldan ayrıldı. 2009'da CNN Türk’te "Çok Farklı" adlı programı sunduktan sonra Kanaltürk'te Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar ile "Son Kale" programında yer aldı. 2011 yılında Kanaltürk'ten ayrıldıktan sonra Vatan Gazetesi'nde çalıştı, fakat 2016 Kasım ayında bu gazetedeki görevine son verdi.

Reha Muhtar’ın özel hayatı da oldukça dikkat çekicidir. 1983 yılında gazeteci Selin Çağlayan ile evlendi, ancak bu evlilik beş yıl sürdü. 2001 yılında şarkıcı Nilüfer ile ilişkiye başladı ve 2003 yılında ilişkileri sonlandı. 2006-2007 yıllarında şarkıcı Gülşen ile olan ilişkisi magazin dünyasında geniş yer buldu. 2008 yılında oyuncu Deniz Uğur’la ilişkiye başladı ve bu ilişki 2010 yılında sona erdi. Muhtar, Nilüfer’in kızı Ayşe Nazlı’nın manevi babasıdır ve Deniz Uğur ile ilişkisinden 2009 yılında ikiz çocukları, Mina ve Poyraz dünyaya gelmiştir.