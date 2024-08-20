Reha Muhtar sağlık durumu nasıl? Reha Muhtar kimdir, kaç yaşında, nereli?
Ünlü sunucu Reha Muhtar sağlık durumu son dakika gelişmesi olarak gündemde yer alıyor. Bir döneme damga vuran spiker Reha Muhtar'ın yüksekten düştüğü ve şu an da yoğun bakımda olduğu açıklandı. Gazeteciliğe 1980 yılında adım atan,1981'de Milliyet gazetesinin Ankara bürosunda dış politika ve siyaset muhabirliği yapan Muhtar'ın son durumu merak ediliyor. Peki Reha Muhtar sağlık durumu nasıl? Reha Muhtar hayatı ve sağlık durumuna ilişkin detaylar
Reha Muhtar öldü mü, sağlık durumu nasıl, hastalığı ne soruları gündemdeki yerini aldı. Ünlü sunucu Reha Muhtar’dan sevenlerini üzen haber geldi. Ünlü sunucu-spiker 65 yaşındaki Reha Muhtar, evinde yüksekten düşme sonucu acil hastaneye kaldırıldı. Entübe edilen Muhtar, yoğun bakımda olduğu iddia edildi. Peki Reha Muhtar sağlık durumu nasıl? Reha Muhtar kimdir, kaç yaşında, nereli?
REHA MUHTAR’IN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Son dakika haberine göre ünlü sunucu-spiker 65 yaşındaki Reha Muhtar, evinde yüksekten düşme sonucu acil hastaneye kaldırıldı. Entübe edilen Muhtar, yoğun bakımda.
REHA MUHTAR KİMDİR?
Reha Muhtar (21 Temmuz 1959, İstanbul doğumlu), Türk televizyon programcısı, yorumcu ve haber sunucusudur. Aslen Kerküklü ve Irak Türkmeni olan babası nedeniyle çocukluğu boyunca kışları Ankara, yazları ise İstanbul’da yaşadı. İlk, orta ve lise eğitimini TED Ankara Koleji'nde tamamladıktan sonra yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu'nda bitirdi.
Gazeteciliğe 1980 yılında adım atan Muhtar, 1981'de Milliyet gazetesinin Ankara bürosunda dış politika ve siyaset muhabirliği yaptı. TRT'ye geçtikten sonra Atina'da TRT muhabiri olarak görev yaptı ve burada Yunanistan briç şampiyonu oldu. 1991 yılında CNN International’ın Crossfire programının benzeri olan "Ateş Hattı" programını hazırlamaya başladı. 1993 yılında TRT'den ayrılarak Kanal D'ye geçti, ancak 1994’te Kanal D’nin satılması üzerine tekrar TRT'ye döndü.
1995 yılında TRT'den ayrılıp Star TV'ye geçti, kısa süre sonra tekrar Kanal D'ye döndü. 1996'da Show TV'ye geçerek ana haber sunuculuğu ve haber genel yayın yönetmenliği yaptı. 2000 yılında Akşam gazetesinde yazmaya başladı ve 2002'de Show TV ve Akşam'dan ayrılarak Star TV'ye geri döndü. 2003 yılında Star TV'yi bırakarak Star gazetesinde bir süre yazarlık yaptı ve ardından Star Medya Grubu'ndan ayrıldı.
2004'te atv'ye geçerek Akademi Türkiye jürisi oldu ve Sabah gazetesinde yazarlık yaptı. 2006'da Ciner Medya Grubu'ndan ayrılan Muhtar, Show TV'de Metin Uca ile "PişşTi" adlı programı sundu, ancak programın sona ermesinin ardından Show TV'den ayrıldı ve Vatan gazetesinde yazmaya başladı. 2007 yılında FOX TV'ye geçerek "Çapraz Ateş" programını sundu, fakat programın bitimiyle FOX TV'den ayrıldı. Üç kez Show TV'ye dönerek yarışma sunuculuğu yaptı ve her seferinde kanaldan ayrıldı. 2009'da CNN Türk’te "Çok Farklı" adlı programı sunduktan sonra Kanaltürk'te Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar ile "Son Kale" programında yer aldı. 2011 yılında Kanaltürk'ten ayrıldıktan sonra Vatan Gazetesi'nde çalıştı, fakat 2016 Kasım ayında bu gazetedeki görevine son verdi.
Reha Muhtar’ın özel hayatı da oldukça dikkat çekicidir. 1983 yılında gazeteci Selin Çağlayan ile evlendi, ancak bu evlilik beş yıl sürdü. 2001 yılında şarkıcı Nilüfer ile ilişkiye başladı ve 2003 yılında ilişkileri sonlandı. 2006-2007 yıllarında şarkıcı Gülşen ile olan ilişkisi magazin dünyasında geniş yer buldu. 2008 yılında oyuncu Deniz Uğur’la ilişkiye başladı ve bu ilişki 2010 yılında sona erdi. Muhtar, Nilüfer’in kızı Ayşe Nazlı’nın manevi babasıdır ve Deniz Uğur ile ilişkisinden 2009 yılında ikiz çocukları, Mina ve Poyraz dünyaya gelmiştir.
Çalıştığı gazeteler
1981-1991: Milliyet[3][4][5][12]
2000-2002: Akşam
2003: Star
2004-2006: Sabah
2006-2016: Vatan
Çalıştığı TV kanalları
1985-1993: TRT
1993-1994: Kanal D
1994-1995: TRT
1995: Star TV
1995-1996: Kanal D
1996-2002: Show TV
2002-2003: Star TV
2004-2006: atv
2006: Show TV
2007: FOX (kısa bir süre)
2008: Kanal 1 (kısa bir süre)
2008: Show TV
2009: CNN Türk
2009-2011: Kanaltürk,
TV Programları
1991-1993, 1994-1995: Ateş Hattı (TRT 1)
1993, 1994-1995: TRT 1 Ana Haber Bülteni (TRT 1)
1993-1994: Kanal D Ana Haber Bülteni (KANAL D)
1993-1994: Ateş Hattı (KANAL D)
1994: Seçim 1994 (KANAL D)
1994: Kanal D Ana Haber Bülteni (KANAL D) (Jülide Ateş ile birlikte)
1995: Ateş Hattı (STAR TV)
1995-1996: Haber Hattı (KANAL D)
1996-2002: Ateş Hattı (SHOW TV)
1996-2002: Show TV Ana Haber Bülteni (SHOW TV)
1999: Seçim 1999 (SHOW TV)
2002: Reha Muhtar'a İtiraf (STAR TV)
2002: Reha Muhtar'la Hayatım Roman (STAR TV)
2002: Reha Muhtar'la Her Nerede Yaşıyorsan Türkiye (STAR TV)
2002: Seçim 2002 (STAR TV)
2002: Star TV Ana Haber Bülteni (STAR TV)
2002-2003: Ateş Hattı (STAR TV)
2002-2003: Reha Muhtar'la Hayatın İçinden (STAR TV)
2004: Akademi Türkiye (ATV)
2005: Futbol Ateşi (ATV)
2005-2006: Ateş Hattı (ATV)
2006: PişşTi (SHOW TV) (Hülya Avşar, Deniz Akkaya, Mehmet Ali Erbil, Demet Akbağ, Beyazıt Öztürk ve Ajda Pekkan'la birlikte)
2006: Reha Muhtar TV (SHOW TV)
2007: Çapraz Ateş (FOX) (Mehmet Ali Ilıcak ve Nazlı Ilıcak'la birlikte)
2008: Doğruların Zamanı (SHOW TV)
2009: Çok Farklı (CNN TÜRK)
2009-2011: Son Kale (KANALTÜRK)
2011: Çok Farklı (KANALTÜRK)