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Haberler Dünya Son dakika: İran Cumhurbaşkanı Reisi, başörtüsü takmayan ünlü sunucu Amanpour'un röportajını iptal etti! - Güncel haberler
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Reisi ABD'de, başörtüsü takmayan ünlü sunucu Amanpour ile röportajını iptal etti

BM Genel Kurulu için New York'ta bulunan İran Cumhurbaşkanı Reisi, ekibinin kendisinden başörtüsü takmasını isteme girişimini reddetmesinin ardından CNN'in ünlü sunucusu Christiane Amanpour ile röportajını iptal etti.

Son dakika: İran Cumhurbaşkanı Reisi, başörtüsü takmayan ünlü sunucu Amanpour'un röportajını iptal etti! - Güncel haberler
Reisi, Amanpour ile röportajını iptal etti
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, CNN'in dünyaca ünlü sunucularından Christiane Amanpour'un New York'taki röportaj için başörtüsü takmayı reddetmesi üzerine CNN ile röportajını iptal etti.

"REİSİ'DEN HİÇBİR İZ YOKTU"

Amanpour yaşanan olayı Twitter hesabı üzerinden böyle anlattı:

"İran'da protestolar sürüyor ve Mahsa Amini'nin geçen hafta 'ahlak polisi' tarafından tutuklanmasının sonrasında öldürülmesinin ardından kadınlar başörtülerini yakıyor. İnsan hakları grupları en az 8 kişinin öldürüldüğünü söylüyor. Dün gece, tüm bunları ve daha fazlasını Cumhurbaşkanı Reisi'ye sormayı planladım. Bu, Başkan Reisi'nin BM için New York'a yaptığı ziyaret sırasında ABD topraklarındaki ilk röportajı olacaktı. Haftalarca süren planlama ve sekiz saatlik çeviri ekipmanı, ışıklar ve kameralar kurduktan sonra hazırdık. Ancak Cumhurbaşkanı Reisi'den hiçbir iz yoktu. Görüşmenin başlamasından 40 dakika sonra bir yardımcı geldi. Cumhurbaşkanı'nın, Muharrem ve Safar ayları olduğu için başörtüsü takmamı önerdiğini söyledi. Kibarca reddettim. Başörtüsüyle ilgili hiçbir kanunun veya geleneğin olmadığı New York'taydık. Daha önceki hiçbir İran cumhurbaşkanının kendileriyle İran dışında görüştüğümde bunu talep etmediğini de belirttim. Yardımcı, başörtüsü takmazsam görüşmenin olmayacağını açıkça belirtti. Bunun 'saygı meselesi' olduğunu söyledi ve ülkeyi kasıp kavuran protestolara atıfta bulunarak İran'daki duruma atıfta bulundu. Bu eşi benzeri görülmemiş ve beklenmedik duruma katılamayacağımı bir kez daha söyledim. Ve böylece uzaklaştık. Görüşme gerçekleşmedi. İran'da protestolar devam ederken ve insanlar öldürülürken, Cumhurbaşkanı Reisi ile konuşmak önemli bir an olurdu."

GERÇEKLEŞMEYEN RÖPORTAJDAN KARE

Amanpour, paylaşımını röportaj sürecinden bir kare ile tamamlandı.

Amanpour'un paylaşımında Reisi'ye ayrılan boş koltuk dikkat çekerken, ünlü sunucunun beyaz bir takım giydiği ve saçı hariç tamamen kapalı bir kıyafet tercih ettiği görüldü.

DAHA ÖNCE AHMEDİNEJAD VE RUHANİ İLE RÖPORTAJ GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ

Kariyeri boyunca yüzlerce liderle röportaj yapan Amanpour, İran'da daha önce eski cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Hasan Ruhani'nin yanı sıra eski Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ve çok sayıda bürokrat ile röportaj gerçekleştirmişti.

Öte yandan İran'dan konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

* Haberin görselleri Associated Press ve Amanpour'un Twitter hesabından alınmıştır.

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