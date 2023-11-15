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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Şirketler Rekabet Kurumu'ndan pazaryerlerinin de bulunduğu şirketlere soruşturma - İş-Yaşam Haberleri

        Rekabet Kurumu'ndan pazaryerlerinin de bulunduğu şirketlere soruşturma

        Rekabet Kurumu tarafından D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret AŞ, DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret AŞ ve Amazon Turkey Perakende Hizmetleri Limited Şirketi hakkında soruşturma açıldı

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 15.11.2023 - 21:06 Güncelleme: 15.11.2023 - 21:06
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        Rekabet Kurumu'ndan soruşturma
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        Rekabet Kurumu'ndan pazaryerlerinin de bulunduğu şirketlere soruşturma açıldı. Kurum'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un ihlal edilip edilmediğinin tespit edilmesi amacıyla D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret AŞ’ye yönelik yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

        Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 19.10.2023 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; otomatik fiyatlandırma mekanizması uygulayan D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret AŞ, DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret AŞ ve Amazon Turkey Perakende Hizmetleri Limited Şirketi hakkında soruşturma açılmasına, 23-49/940-M sayı ile karar vermiştir.

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