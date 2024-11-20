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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Rekabet Kurumu onayladı: Koç Holding Stembio'yu satın aldı - İş-Yaşam Haberleri

        Rekabet Kurumu onayladı: Koç Holding Stembio'yu satın aldı

        Koç Holding, Türkiye'nin kök hücre ve doku teknolojileri şirketi Stembio'nun yüzde 65 hissesini satın aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2024 - 15:36 Güncelleme: 20.11.2024 - 15:36
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        Koç Holding Stembio'yu satın aldı
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        Koç Holding, Stembio Kök Hücre Teknolojileri AŞ nezdindeki toplam sermayeyi temsil eden payların yüzde 65'inin satış yoluyla devralmak amacıyla Rekabet Kurumu'na geçtiğimiz eylül ayında başvuruda bulunmuştu.

        Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yapılan duyuruda satış işleminin onaylandığı açıklandı.

        Açıklamada "Stembio Kök Hücre Teknolojileri AŞ nezdindeki toplam sermayeyi temsil eden payların belli bir oranının Koç Holding AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildi" ifadelerine yer verildi.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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