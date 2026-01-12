Rekor kırdılar: Türkiye’nin Doğa’sında Bursluluk Sınavı’na rekor katılım sağlandı!
Türkiye genelinde eğitime olan ilginin somut bir göstergesi, Doğa Koleji'nin düzenlediği bursluluk sınavında bir kez daha ortaya çıktı. 10–11 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen "Türkiye'nin Doğa'sında Bursluluk Sınavı", binlerce öğrencinin katılımıyla rekor kırdı. Eş zamanlı olarak tüm kampüslerde uygulanan sınav, öğrenci ve velilerden yoğun ilgi gördü...
4. sınıftan 12. sınıfa kadar öğrencilerin katılım sağladığı bursluluk sınavı; akademik başarıyı, analitik düşünme becerilerini ve problem çözme yetkinliklerini bütüncül bir ölçme-değerlendirme yaklaşımıyla ele aldı. %100’e varan eğitim desteği imkânı sunan sınav, başarılı öğrenciler için nitelikli bir eğitim yolculuğunun kapılarını aralarken, sınava katılan tüm öğrencilere Vitamin ve Raunt dijital eğitim desteği hediye edildi.
Doğa Koleji Genel Müdürü Selim Genç, bursluluk sınavına gösterilen ilgi dolayısıyla öğrencilere, velilere ve emeği geçen tüm Doğa Koleji ailesine teşekkür ederek, “Türkiye’nin Doğa’sında Bursluluk Sınavı’na ülke genelinde gösterilen rekor katılım, eğitime verilen değerin ve Doğa Kolejine duyulan güvenin güçlü bir göstergesidir.
Özel Okullar arasında fark yaratan dijital altyapımız ve güçlü değerlendirme sistemimiz sayesinde, sınavdan hemen sonra sonuçları açıkladık. Bu organizasyonun her aşamasında büyük bir özveriyle görev alan çalışma arkadaşlarımıza, sınavımıza katılan tüm öğrencilerimize ve bizlere güvenen velilerimize teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.
Sınava ilişkin değerlendirmede bulunan Doğa Koleji Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burak Kılanç ise bursluluk sınavının Doğa Kolejinin çeyrek asırlık eğitim birikiminin sahadaki güçlü bir yansıması olduğunu belirterek, “Bu sınavda yalnızca akademik bilgi değil; öğrencilerimizin analitik düşünme, problem çözme becerileri ve potansiyelleri çok yönlü ve bilimsel ölçütlerle değerlendirildi. Türkiye genelinde gördüğümüz bu ilgi, velilerimizin bilinçli tercihlerini ve Doğa Kolejinin ölçme-değerlendirmede güven veren, şeffaf ve sistemli yaklaşımını açıkça ortaya koyuyor.” dedi.
Kılanç, sınav sürecinin tüm aşamalarının titizlik ve şeffaflıkla yürütüldüğünü vurgulayarak, velilerle kampüslerde bire bir görüşmeler gerçekleştirileceğini ve öğrencilerin eğitim yolculuklarının ailelerle birlikte planlanacağını ifade etti. Kılanç, “Yenilikçi eğitim modelimiz, güçlü akademik kadromuz ve çeyrek asırlık deneyimimizle Türkiye’nin Doğa’sında geleceğin bireylerini yetiştirmeye kararlılıkla devam ediyoruz. Kampüslerimizde velilerimiz ve öğrencilerimizle bir araya gelerek bu süreci birlikte, sağlıklı ve güven temelli biçimde yönetiyoruz.” dedi.