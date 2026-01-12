Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim Rekor kırdılar: Türkiye’nin Doğa’sında Bursluluk Sınavı’na rekor katılım sağlandı!

        Rekor kırdılar: Türkiye’nin Doğa’sında Bursluluk Sınavı’na rekor katılım sağlandı!

        Türkiye genelinde eğitime olan ilginin somut bir göstergesi, Doğa Koleji'nin düzenlediği bursluluk sınavında bir kez daha ortaya çıktı. 10–11 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen "Türkiye'nin Doğa'sında Bursluluk Sınavı", binlerce öğrencinin katılımıyla rekor kırdı. Eş zamanlı olarak tüm kampüslerde uygulanan sınav, öğrenci ve velilerden yoğun ilgi gördü...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2026 - 18:06 Güncelleme: 12.01.2026 - 18:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'nin Doğa'sında rekor!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye’nin dört bir yanında Doğa Koleji tarafından 10–11 Ocak 2026 tarihlerinde düzenlenen Türkiye’nin Doğa’sında Bursluluk Sınavı, rekor katılımla gerçekleştirildi.

        Türkiye genelindeki tüm Doğa Koleji kampüslerinde eş zamanlı olarak uygulanan sınav, öğrenciler ve veliler tarafından yoğun ilgi gördü.

        4. sınıftan 12. sınıfa kadar öğrencilerin katılım sağladığı bursluluk sınavı; akademik başarıyı, analitik düşünme becerilerini ve problem çözme yetkinliklerini bütüncül bir ölçme-değerlendirme yaklaşımıyla ele aldı. %100’e varan eğitim desteği imkânı sunan sınav, başarılı öğrenciler için nitelikli bir eğitim yolculuğunun kapılarını aralarken, sınava katılan tüm öğrencilere Vitamin ve Raunt dijital eğitim desteği hediye edildi.

        REKLAM

        Doğa Koleji Genel Müdürü Selim Genç, bursluluk sınavına gösterilen ilgi dolayısıyla öğrencilere, velilere ve emeği geçen tüm Doğa Koleji ailesine teşekkür ederek, “Türkiye’nin Doğa’sında Bursluluk Sınavı’na ülke genelinde gösterilen rekor katılım, eğitime verilen değerin ve Doğa Kolejine duyulan güvenin güçlü bir göstergesidir.

        Özel Okullar arasında fark yaratan dijital altyapımız ve güçlü değerlendirme sistemimiz sayesinde, sınavdan hemen sonra sonuçları açıkladık. Bu organizasyonun her aşamasında büyük bir özveriyle görev alan çalışma arkadaşlarımıza, sınavımıza katılan tüm öğrencilerimize ve bizlere güvenen velilerimize teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

        Sınava ilişkin değerlendirmede bulunan Doğa Koleji Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burak Kılanç ise bursluluk sınavının Doğa Kolejinin çeyrek asırlık eğitim birikiminin sahadaki güçlü bir yansıması olduğunu belirterek, “Bu sınavda yalnızca akademik bilgi değil; öğrencilerimizin analitik düşünme, problem çözme becerileri ve potansiyelleri çok yönlü ve bilimsel ölçütlerle değerlendirildi. Türkiye genelinde gördüğümüz bu ilgi, velilerimizin bilinçli tercihlerini ve Doğa Kolejinin ölçme-değerlendirmede güven veren, şeffaf ve sistemli yaklaşımını açıkça ortaya koyuyor.” dedi.

        Kılanç, sınav sürecinin tüm aşamalarının titizlik ve şeffaflıkla yürütüldüğünü vurgulayarak, velilerle kampüslerde bire bir görüşmeler gerçekleştirileceğini ve öğrencilerin eğitim yolculuklarının ailelerle birlikte planlanacağını ifade etti. Kılanç, “Yenilikçi eğitim modelimiz, güçlü akademik kadromuz ve çeyrek asırlık deneyimimizle Türkiye’nin Doğa’sında geleceğin bireylerini yetiştirmeye kararlılıkla devam ediyoruz. Kampüslerimizde velilerimiz ve öğrencilerimizle bir araya gelerek bu süreci birlikte, sağlıklı ve güven temelli biçimde yönetiyoruz.” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Olaylar Ve Görüşler - 9 Ocak 2026 (YPG'nin Direnişi Kırıldı Mı, Ateşkes Olacak Mı?)

        Suriye ordusu YPG mevzilerini vuruyor. Şam "Çekil" dedi, YPG Halep'i terk edecek mi? Suriye'de kimin ne planı var? Neden Halep, neden şimdi? YPG'nin direnişi kırıldı mı, Ateşkes olacak mı? Suriye'de neler oluyor? Hangi bölgelerde çatışma sürüyor? Suriye'de bundan sonra ne olacak? Halep, YPG'den temizlenecek mi? Olaylar Ve Görüşler'de Serap Belet sordu; Nefes Gazetesi Yazarı Aytunç Tekin, AK Parti 26. Dönem Milletvekili Mehmet Metiner, Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Esat Arslan, Türkgün Gazetesi GYY Mehmet Müftüoğlu ve Siyaset Bilimci Doç. Dr. Armağan Öztürk anlattı.  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çelik: Soykırımcılar YPG'yi cesaretlendiriyor
        Çelik: Soykırımcılar YPG'yi cesaretlendiriyor
        Esra boğularak öldürüldü! Sevgilisi ile kendi annesi gözaltında!
        Esra boğularak öldürüldü! Sevgilisi ile kendi annesi gözaltında!
        İstanbul'a kar yağacak mı? İşte Türkiye'nin kar raporu...
        İstanbul'a kar yağacak mı? İşte Türkiye'nin kar raporu...
        3 polisi şehit eden cani saldırı emri almış! İstenen ceza belli oldu!
        3 polisi şehit eden cani saldırı emri almış! İstenen ceza belli oldu!
        Fabian Ruiz bombası!
        Fabian Ruiz bombası!
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Teyzesini öldürdü... Kolonya ile yaktı... Cenazede ağladı!
        Teyzesini öldürdü... Kolonya ile yaktı... Cenazede ağladı!
        B planı Dovbyk!
        B planı Dovbyk!
        Bir gün, bir sayı insanları ne kadar korkutabilir?
        Bir gün, bir sayı insanları ne kadar korkutabilir?
        Agbadou tamam, gözler Wolves'ta!
        Agbadou tamam, gözler Wolves'ta!
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        Şiddetten kaçtılar... Anne ile kızı camiye sığındı!
        Şiddetten kaçtılar... Anne ile kızı camiye sığındı!
        Kim gelecekten geliyor?
        Kim gelecekten geliyor?
        Keşif için girdikleri mağarada karşılaştılar
        Keşif için girdikleri mağarada karşılaştılar
        Genç kadın sevgilisini banyoda katletti!
        Genç kadın sevgilisini banyoda katletti!
        Vasiyetini hazırladı
        Vasiyetini hazırladı
        Szymanski'ye Rennes kancası!
        Szymanski'ye Rennes kancası!
        83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda