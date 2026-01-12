Rekor kırdılar: Türkiye’nin Doğa’sında Bursluluk Sınavı’na rekor katılım sağlandı!

Türkiye’nin dört bir yanında Doğa Koleji tarafından 10–11 Ocak 2026 tarihlerinde düzenlenen Türkiye’nin Doğa’sında Bursluluk Sınavı, rekor katılımla gerçekleştirildi.

Türkiye genelindeki tüm Doğa Koleji kampüslerinde eş zamanlı olarak uygulanan sınav, öğrenciler ve veliler tarafından yoğun ilgi gördü.

4. sınıftan 12. sınıfa kadar öğrencilerin katılım sağladığı bursluluk sınavı; akademik başarıyı, analitik düşünme becerilerini ve problem çözme yetkinliklerini bütüncül bir ölçme-değerlendirme yaklaşımıyla ele aldı. %100’e varan eğitim desteği imkânı sunan sınav, başarılı öğrenciler için nitelikli bir eğitim yolculuğunun kapılarını aralarken, sınava katılan tüm öğrencilere Vitamin ve Raunt dijital eğitim desteği hediye edildi.

Doğa Koleji Genel Müdürü Selim Genç, bursluluk sınavına gösterilen ilgi dolayısıyla öğrencilere, velilere ve emeği geçen tüm Doğa Koleji ailesine teşekkür ederek, “Türkiye’nin Doğa’sında Bursluluk Sınavı’na ülke genelinde gösterilen rekor katılım, eğitime verilen değerin ve Doğa Kolejine duyulan güvenin güçlü bir göstergesidir.