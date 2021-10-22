HABERTURK.COM

Salı günü ABD'de ilk Bitcoin borsa yatırım fonunu (ETF) işleme girmesiyle Bitcoin'de hızlı bir yükseliş yaşanmıştı.

Bitcoin çarşamba günü 66.930 dolarla tarihi zirvesini gördü. Zirveden gelen kâr satışlarıyla Bitcoin dün önce 64.000 doların altına geriledi ardından yeniden 66.000 doların üzerini test etti. Ancak bu seviyede tutunamadı.

Bitcoin bu sabah itibarıyla ise 62.800 dolara geriledi. Bu düşüşte yeni bir haber akışı değil piyasanın iç dinamikleri etkili oldu.

Dün 4.336 dolara kadar yükselen Ethereum ise bu sabah 4.120 dolara geriledi. Bitcoin'de günlük düşüş yüzde 3.3'ü, Ethereum'da ise yüzde 1.5'i buldu.

SOLANA 1 HAFTADA YÜZDE 32 YÜKSELDİ

Binance Coin yüzde 3.8'lik düşüşle 478 dolara inerken Cardano (ADA) da yüzde 3.5 değer kaybederek 2.20 doların altına indi.

Dün 207 dolara kadar yükselen Solana ise bu sabah itibarıyla kazanımlarını büyük ölçüde koruyarak 204 dolardan işlem gördü. Solana son 24 saatte yüzde 11 son 1 haftada ise yüzde 32 yükseldi