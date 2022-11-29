Rembrandt Trio Borusan Sanat'ta





Çağdaş teknikleriyle Kanun Piyano İkilisi, Borusan Müzik Evi’ne konuk oluyor

Esra Berkman ve Lilian Tonella Tüzün ikilisinin yeni albümü “New Music for Kanun and Piano", Borusan Müzik Evi’nde müzikseverlerle buluşuyor. Yüzyıllar önce farklı kıtalarda doğan ve kendi müzik dünyalarının değerli temsilcileri olan piyano ve kanun, 21. yüzyılın çağdaş teknikleriyle ele alınan yeni müzik dilleriyle 2 Aralık Cuma günü saat 21.00’de Müzik Evi sahnesinde olacak.



Cazı klasikle buluşturan Rembrandt Trio, Borusan Müzik Evi’nde

Rembrandt Trio’nun, ilk teklisi “Melodie Antique, dinleyenleri müziğin farklı dönemlerine götürerek onlara sürükleyici bir hikâye sunuyor. Birçok farklı müzik kültürüyle yolu kesişen Rembrandt Trio, heyecan verici repertuvarıyla 3 Aralık Cumartesi günü saat 21.00’de Müzik Evi sahnesinde müzikseverlerle bir araya gelecek.



BİFO’nun ortak siparişi olan Auerbach’ın Çello Konçertosu Türkiye’de ilk defa seslendiriliyor

21. yüzyılın viyolonsel elçisi, Louis Vuitton Vakfı’nda kurduğu “La Classe d'Excellence de Violoncelle” ile genç nesle birikimlerini aktaran Gautier Capuçon, BİFO’nun konuğu olarak İstanbul’a geliyor. BİFO’nun ortak siparişi ile yazılan ve ilk kez Ocak ayında Münih’te seslendirilen Lera Auerbach’ın “Diary of a Madman” başlıklı yapıtının Türkiye prömiyeri, 8 Aralık Perşembe günü saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleşecek. Bu heyecan verici akşamda BİFO, konuk onursal şefi Sascha Goetzel yönetiminde müzik tarihinin en çarpıcı örneklerinden biri olan, Igor Stravinsky'nin Bahar Ayini yapıtını seslendirecek.