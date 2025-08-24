Renato Sanches'in yeni adresi Panathinaikos oldu!

UEFA Avrupa Ligi play-off aşamasında Trendyol Süper Lig ekibi Samsunspor ile mücadele eden Panathinaikos, transfer çalışmalarına devam ediyor. Yunan ekibi, son olarak Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'de forma giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Renato Sanches'i kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Futbol kariyerine Benfica altyapında başlayan Sanches; Bayern Münih, Lille ve Roma gibi takımların formasını da giydi. Renato Sanches'in ismi transfer dönemi boyunca Trendyol Süper Lig ekipleriyle de anılmıştı.

Kariyeri boyunca toplam 296 müsabakaya çıkan Portekizli orta saha; 19 gol, 20 asistlik skor katkısında bulundu.