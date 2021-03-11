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HaberlerOtomobilRenault yeni b segment sedan model tanıttı! Türkiye'ye geliş tarihi açıklandı-haberler
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Megane'a kardeş geldi! Renault en küçük sedan modelini yeniledi

Renault, uzun yıllardır Symbol modeli ile yer aldığı B-segment sedan rekabetinde, bayrağı yeni bir modele devrediyor. Üzerindeki örtü kalkan Taliant isimli model, Symbol'un aksine markanın diğer sedan modelleri ile benzerlik gösteriyor. Aracın markanın diğer modellerinde de kullanılan modüler CMF-B platformunda yükseldiği aktarılırken, 2021’in ortasında Türkiye pazarına sunulacağı kaydedildi

Renault yeni b segment sedan model tanıttı! Türkiye'ye geliş tarihi açıklandı-haberler
Symbol'un yerine gelecek!
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HABERTURK.COM

Fransız otomotiv üreticisi Renault, yeni bir sedan modeli görücüye çıkardı. Taliant isimli B-segment model, markanın diğer modelleri ile ortak tasarım unsurlarına sahip olarak tanıtıldı.

Yapılan açıklamaya göre, modelin ismi farklı pazarlarda telaffuz kolaylığı sağlaması hedefiyle seçildi. Ayrıca, Renault'un yeni sedanın isminin İngilizce'de yetenek anlamına gelen 'Talent' kelimesine atıfta bulunduğu da kaydedildi.

Otomobilde, Renault’un C formundaki LED ışık imzası dikkat çekerken, yeni ve ergonomik gösterge paneli gibi detaylar da yer alıyor.

Taliant'ın, markanın diğer modellerinde de kullanılan modüler CMF-B platformunda yükseldiği de verilen bilgiler arasında. Markadan yapılan açıklamada, aracın bu sayede kullanıcılarına artırılmış güvenlik ve konfor vadettiği aktarıldı.

Henüz motor seçenekleri hakkında detaylı bilgiler paylaşılmayan Taliant'ta, Renault'un Clio ve Megane'da yer verdiği güç seçeneklerinin kullanılması bekleniyor.

Fiyat-performans otomobili olacağı ifade edilen Taliant'ın 2021’in ortasında Türkiye pazarına sunulması hedefleniyor.

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