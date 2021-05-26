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Renault yeni kamyonunu Türkiye turuna çıkardı

Renault Trucks, D-Med kamyonu ile Türkiye turuna çıktı. 6 Temmuz’a kadar devam edecek tur rotasında, 11 ilde toplam 29 ayrı noktada taşımacılık profesyonelleri ile buluşulacağı kaydedildi. Renault Trucks Türkiye Satış Direktörü Ömer Bursalıoğlu, "Sektörde opsiyonel olan otomatik şanzıman, havalı süspansiyon ve klima gibi birçok özellik D-Med serisinde standart donanım dedi

Renault yeni kamyonunu Türkiye turuna çıkardı
HABERTURK.COM

Renault Trucks, yurtiçi taşımacılık operasyonları için sunduğu D-Med 4x2 ve 6x4 kamyonlarını Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde düzenlenecek rotada taşımacılık profesyonelleri ile buluşturacağını açıkladı. Yetkili bayilerin de katılımıyla İstanbul’da başlayan etkinlikler, 6 Temmuz’da Ankara’da tamamlanacak.

Etkinlik kapsamında özel bir kampanya da başlatan şirket, kampanyanın 30 Haziran 2021 tarihine kadar geçerli olacağını bildirdi. Kampanya kapsamında 250 bin TL’lik kredi kullanımı, 12 aya kadar yüzde 0,618 ve 400 bin TL’lik kredi ise 24 aya kadar yüzde 1.24 faiz seçeneği sunuluyor.

250 bg ve 280 bg alternatifleri ile sunulan D-Med kamyonlar, tam otomatik şanzıman, havalı süspansiyon ve klima gibi donanımlara sahip.

Renault Trucks Türkiye Satış Direktörü Ömer Bursalıoğlu, "Araç özellikleri, yakıt tasarrufu ve düşük bakım maliyetleri sayesinde sağlanan avantajlı işletim giderleri, operasyonlara değer katıyor. Sektörde opsiyonel olan otomatik şanzıman, havalı süspansiyon ve klima gibi birçok özellik D-Med serisinde standart donanım dedi.

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