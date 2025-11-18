Renee Zellweger'in heykeli dikildi

ABD'li ünlü oyuncu Renee Zellweger'in sevilen İngiliz film serisindeki 'Bridget Jones' karakteri ölümsüzleştirildi. İki Oscar ödüllü oyuncunun, 'Bridget Jones' serisindeki görünümünün heykeli dikildi. Zellweger; heykelini, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Leicester Meydanı'nda düzenlenen 'Meydandaki Sahneler' töreninde tanıttı.

Renee Zellweger'e etkinlikte, 2025 yapımı 'Bridget Jones: Onun İçin Çıldırıyor' filmindeki rol arkadaşları Chiwetel Ejiofor, Leo Woodall ve Sally Phillips ile kitap serisinin yazarı Helen Fielding eşlik etti.

Heykel hakkında The Guardian'a konuşan Zellweger, "Gerçekten çok sevimli görünüyor. Yani çok tuhaf, ama aynı zamanda çok sevimli" ifadesini kullandı.

'Bridget Jones' serisi, Helen Fielding'in aynı isimli kitap serisinden uyarlanan dört romantik komedi filmini içeriyor. 2001'de çıkan ilk film 'Bridget Jones’un Günlüğü', 32 yaşına gelmiş ve halen hayatını rayına oturtamamış Bridget'in, bir şekilde kim olduğunu kendine hatırlatması ve tüm hareketlerini kontrolü altına alabilmesi için bir günlük yazmaya başlamasını ve iki erkek arasında kalışını konu ediniyordu.

