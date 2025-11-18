Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Renee Zellweger'in heykeli dikildi

        Renee Zellweger'in heykeli dikildi

        Renee Zellweger, 'Bridget Jones' karakterinin Londra'da dikilen heykelini tanıttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2025 - 12:25 Güncelleme: 18.11.2025 - 12:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Heykeli dikildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD'li ünlü oyuncu Renee Zellweger'in sevilen İngiliz film serisindeki 'Bridget Jones' karakteri ölümsüzleştirildi. İki Oscar ödüllü oyuncunun, 'Bridget Jones' serisindeki görünümünün heykeli dikildi. Zellweger; heykelini, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Leicester Meydanı'nda düzenlenen 'Meydandaki Sahneler' töreninde tanıttı.

        Renee Zellweger'e etkinlikte, 2025 yapımı 'Bridget Jones: Onun İçin Çıldırıyor' filmindeki rol arkadaşları Chiwetel Ejiofor, Leo Woodall ve Sally Phillips ile kitap serisinin yazarı Helen Fielding eşlik etti.

        Heykel hakkında The Guardian'a konuşan Zellweger, "Gerçekten çok sevimli görünüyor. Yani çok tuhaf, ama aynı zamanda çok sevimli" ifadesini kullandı.

        REKLAM

        'Bridget Jones' serisi, Helen Fielding'in aynı isimli kitap serisinden uyarlanan dört romantik komedi filmini içeriyor. 2001'de çıkan ilk film 'Bridget Jones’un Günlüğü', 32 yaşına gelmiş ve halen hayatını rayına oturtamamış Bridget'in, bir şekilde kim olduğunu kendine hatırlatması ve tüm hareketlerini kontrolü altına alabilmesi için bir günlük yazmaya başlamasını ve iki erkek arasında kalışını konu ediniyordu.

        2004 yapımı 'Bridget Jones: Mantığın Sınırı' filminden
        2004 yapımı 'Bridget Jones: Mantığın Sınırı' filminden
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Renee Zellweger
        #heykel
        #Bridget Jones
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        'Yasak aşk' sokakta iç çamaşırlı cinayetle bitti!
        'Yasak aşk' sokakta iç çamaşırlı cinayetle bitti!
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        İstanbul'da korkunç olay... Dayı yeğenini vahşice öldürdü!
        İstanbul'da korkunç olay... Dayı yeğenini vahşice öldürdü!
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        IQ Money'e yasa dışı bahis soruşturması
        IQ Money'e yasa dışı bahis soruşturması
        İşte Montella'nın İspanya 11'i
        İşte Montella'nın İspanya 11'i
        Yaya geçidinde öncelik kimin? Simge artık yok!
        Yaya geçidinde öncelik kimin? Simge artık yok!
        Evde 18 yaşında bir genç kız vardı!
        Evde 18 yaşında bir genç kız vardı!
        Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma hakkı
        Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma hakkı
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Tedesco'nun Fred raporu ortaya çıktı!
        Tedesco'nun Fred raporu ortaya çıktı!
        Bölge su altında kalacağı için mezarlıkları taşıyorlar
        Bölge su altında kalacağı için mezarlıkları taşıyorlar
        Maduro'dan Trump ile diyalog açıklaması
        Maduro'dan Trump ile diyalog açıklaması
        Bitcoin, nisandan bu yana en düşük seviyede
        Bitcoin, nisandan bu yana en düşük seviyede
        Biri 15, diğeri daha 16 yaşında... 2 çocuk işçi ağlattı!
        Biri 15, diğeri daha 16 yaşında... 2 çocuk işçi ağlattı!
        "Dünya Kupası'na geleceksiniz vizenizi hemen alın"
        "Dünya Kupası'na geleceksiniz vizenizi hemen alın"
        BBC'den Trump'a: Mücadele edeceğiz
        BBC'den Trump'a: Mücadele edeceğiz
        Fethiye kıyılarında heyecanlandıran keşif
        Fethiye kıyılarında heyecanlandıran keşif