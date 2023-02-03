Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Renklerin insan psikolojisi üzerindeki etkisi: Hangi renk iştahımızı nasıl etkiliyor?

Maddelere çarpıp üzerinden yansıyan ışığın gözde farklı şekillerde algılanması sonucu ortaya çıkan renklerin hayatımızdaki yeri ve etkisi oldukça büyük. Günlük yaşantımızda tercih ettiğimiz renklerin ruh halimizi ortaya koyduğu bilimsel verilerle sabit. Yapılan araştırmalarda birçok konuda olduğu gibi renklerin iştah konusunda da belirleyici bir etken olduğunu ortaya koymuştur. Peki renkler iştahımızı nasıl etkiliyor?

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Renklerin insan psikolojisi üzerindeki etkisi: Hangi renk iştahımızı nasıl etkiliyor?

    Leeds Üniversitesi'nde renkli ışıkların kullanıldığı bir araştırma neticesinde farklı renklerin kalp atışı ve tansiyonu etkilediği ortaya konmuş. Deneye tabi tutulan kişilerin kırmızı ışık altındayken kalbi daha hızlı atmaya başlarken, mavi ışık altında bulunanların ise kalp atış hızının yavaşladığı gözlemlenmiştir. Buna benzer pek çok deneyde tercih edilen renklerin insan psikolojisi üzerindeki etkileri belirlenmiştir.
  • Renklerin insan psikolojisi üzerindeki etkisi: Hangi renk iştahımızı nasıl etkiliyor?

    Her ne kadar renklerin insan üzerindeki etkilerine dair yapılan araştırmalar günümüzde süregelse de keşfi uzun yıllar öncesine dayanıyor. Uzakdoğu ülkesi olan Tibet'te yüzlerce yıl önce uygulanmaya başlanan renk terapisi, renklerin insan psikolojisi üzerindeki etkilerine işaret ediyor. Bugün bilimsel verilerle kanıtlanan renk dalga boyları insan bedeni üzerinde ciddi etkilere sahip.
  • Renklerin insan psikolojisi üzerindeki etkisi: Hangi renk iştahımızı nasıl etkiliyor?

    Uzmanlar renklerin iştah üzerinde de etkisinin olduğunu söylüyor. İnsan psikolojisini etkileyen renkler her konuda olduğu gibi yemek konusunda da oldukça etkilidir. Yemeğin rengi tüketicilerin aromayı doğru şekilde tanıma yeteneğini etkilemektedir. Renk, alınan hazzı ve lezzeti etkilediği için yemek seçiminde ve tüketiminde önemli bir rol oynuyor.
  • Renklerin insan psikolojisi üzerindeki etkisi: Hangi renk iştahımızı nasıl etkiliyor?

    İç mekân, mutfak ve yemek odası tasarımında kullanılan renklerin iştahımızı etkilediği bilinen bir gerçek. Besinin rengi ve rengin yoğunluğu insan zihninde ona dair oluşan tat algısını değiştirmektedir. Örneğin kırmızı renkli çözeltilerin, yeşil renkli ya da renksiz çözeltilere göre daha tatlı olduğu bildirilmiştir. Ayrıca kırmızının tonu koyulaştıkça algılanan tatlılığın da arttığı belirtilmiştir. Bunların yanı sıra besinin servis edildiği tabağın ve örtünün rengi de besin tüketimini etkilemektedir.
  • Renklerin insan psikolojisi üzerindeki etkisi: Hangi renk iştahımızı nasıl etkiliyor?

    2012 yılında yapılan bir çalışmada, kırmızı tabakta servis edilen krakerlerin, beyaz ya da mavi tabakta servis edilenlere göre daha az tüketildiğini belirtmiştir. Bu durumun, kırmızı rengin genellikle "tehlike" ile özdeşleştirilmiş olmasından kaynaklanabileceği, yani besinden kaçınmaya ve besin tüketiminde azalmaya yol açabileceği belirtilmiştir. Renklerin aynı zamanda psikolojik etkileri de vardır. Motivasyon, algılama, karar verme gibi konularla renk kavramı geniş bir şekilde araştırılmıştır. Araştırmalar rengin algılamayı etkileyebileceğini göstermiştir.
  • Renklerin insan psikolojisi üzerindeki etkisi: Hangi renk iştahımızı nasıl etkiliyor?

    Kırmızı

    İnsanda hem psikolojik hem de fizyolojik tepkilere yol açan kırmızı en dikkat çekici renklerden olup özellikle fast food restoranlarında sıkça kullanılır. Kırmızının iştah açıcı bir etkisi vardır. Heyecan ve tutkuyu harekete geçirir. Dikkat çekici olduğu için restoranlar tarafından sıklıkla tercih edilir. Fiziksel performansı arttıran kırmızı, iştah da açtığından dolayı kilo almak isteyenlerin tabak ve masa örtüsü rengi tercih edeceği zaman ideal seçenek olabilir.
  • Renklerin insan psikolojisi üzerindeki etkisi: Hangi renk iştahımızı nasıl etkiliyor?

    Turuncu

    Arkadaşlık, eğlence, dinamiklik algısı oluşturan hareketli bir rengi olan turuncu, sıcak renkler arasındadır. Doğal, sıcak ve samimi bir algı oluşturan turuncu, iştah açan sıcak renkler arasındadır. Sakinleştirici etkisi olduğu için; stres, yorgunluk ve uykusuzluk gibi sorunlara olumlu etkisi vardır.
  • Renklerin insan psikolojisi üzerindeki etkisi: Hangi renk iştahımızı nasıl etkiliyor?

    Yeşil

    Yeşil renk doğası gereği rahatlatıcı etkiler gösterir. Tazelik, serinlik, doğa, baharı ve canlılığı çağrıştıran renk olup, doğayı ve tazeliği çağrıştırmak adına besin ürünlerinde kullanılmaktadır. Bu nedenle dengeli beslenmek için yeşil sıklıkla kullanılması gereken bir renktir. Yaratıcılığı arttıran bir renktir. Sağlıklı bir mutfağa sahip olduklarının imajını vermek isteyen restoranların dekorasyonunda sıklıkla yeşil rengi tercih ettiklerini görebilirsiniz. Gözümüzün en çok karşılaştığı renktir. Yemek odalarında ve mutfakta bu rengin kullanımı ferah ve huzurlu bir ortam yaratmanıza yardım eder. Bu da sizin yemek tercihi yaparken daha sağlıklı ve sakin kararlar vermenizi sağlar. Böylece kalorisi yüksek abur cuburlar, kızartmalar ve yağlı yiyecekler yerine, daha sağlıklı ve pişman olmadan tüketeceğiniz tercihler yapmaya yönelirsiniz.
  • Renklerin insan psikolojisi üzerindeki etkisi: Hangi renk iştahımızı nasıl etkiliyor?

    Mor

    Mor, insan üzerinde canlandırıcı bir etkiye sahiptir. Yiyeceklerde yeme isteği açısından iştah kapatan renkler arasında yer almaktadır. İhtişam ve zenginlik ile özdeşleştirilen mor renk dengenin de rengi olarak biliniyor. Sakinlik ve huzur vadeden bu renk iştahını dengelemek ve daha az yemek isteyenler tarafından dekorasyonda ve sunumda tercih edilebilir.
  • Renklerin insan psikolojisi üzerindeki etkisi: Hangi renk iştahımızı nasıl etkiliyor?

    Pembe

    Gıda boyası olarak en çok tercih edilen renklerden biri olan pembe rengin özellikle çocuklar tarafından tercih edilmesi bu renk ile lezzet arasında oldukça güçlü bir bağ kurar.  Şekerlemelerin çoğunlukla pembe renkte olması bu rengin tatlı lezzet algısını perçinler. Şüphesiz pembe renkte süslenmiş cupcake ve pastalar hepimizin iştahını kabartır. Ancak her şeye rağmen yetişkinlerin bu pembe renkte boyanmış gıdaların gösterişli olmasının bir diğer yandan sağlıksız olduğunun işareti olarak kabullenmesi sonucu bu rengin iştah açmasının yanı sıra sağlıklı beslenme çabasında içinde olanların bu renge karşı bir direniş gösterdiğini de söylemek mümkün.
  • Renklerin insan psikolojisi üzerindeki etkisi: Hangi renk iştahımızı nasıl etkiliyor?

    Siyah

    Siyahın yemek yeme üzerinde negatif bir etkisi vardır. İştahın çabuk kapanmasına neden olur bu nedenle diyet yapanların tabaklarının siyah renkli olması önerilir.
  • Renklerin insan psikolojisi üzerindeki etkisi: Hangi renk iştahımızı nasıl etkiliyor?

    Gri

    Gri renk lezzet duygusunun çok uzağında bir renktir. Özellikle doğada gri renkte besinler olmaması insanların gri ile beslenme arasındaki bağın oluşmamasında etkin olmuştur. Ayrıca çoğu insan gri rengi eski, bozulmuş yiyeceklerle ilişkilendirir.
  • Renklerin insan psikolojisi üzerindeki etkisi: Hangi renk iştahımızı nasıl etkiliyor?

    Sarı

    Sarı doğada güneşin rengidir, sıcağı ve ışığı temsil eder. Sarı neşe ve keyif algısı veren bir renk olarak ambalajlarda kullanılmaktadır. Lüks ve zengin bir algı yaratmaktadır. Sarı rengi kalıcı olmayan hızlı ve geçici şeyleri temsil eder. Bu nedenle özellikle fast food restoranlarının duvarlarını sıklıkla sarı renk görürsünüz.
  • Renklerin insan psikolojisi üzerindeki etkisi: Hangi renk iştahımızı nasıl etkiliyor?

    Beyaz

    Sadeliğin, temizliğin, doğruluğun temsilcisi olarak bilinen renktir. Pazarlama iletişiminde; saflık, temizlik, katkısız bir renk algısını oluşturmaktadır. Beyaz renkli besinler 'sağlıklı yiyecekler' olarak görülebilmektedir. Süt, peynir ve yoğurt gibi bazı ana besinlerin beyaz olması da zihinde tazelik imajı ile özdeşleşmektedir. Saflığın ve ferahlığın rengi olarak dikkat çeken beyaz renk de iştah dengelemek için birebir. Sunum ve dekorasyonda kullanılan beyaz renk ile iştahınızı kontrol altına alabilirsiniz.
  • Renklerin insan psikolojisi üzerindeki etkisi: Hangi renk iştahımızı nasıl etkiliyor?

    Mavi

    Serinlik, sakinlik, güven ile ilişkilendirilen soğuk renk kategorisinde yer aldığı, sakinleştirici ve rahatlatıcı özelliklere sahip olduğu bilinmektedir. Mavi iştah kapatan renk olarak bilinir. Kilo vermek isteyenlere önerilen renklerin başında mavi gelir. İştahınızın kapanmasını ya da daha kontrollü yemek yemeyi istiyorsanız mavi bir yemek takımı sizin için ideal olacaktır.
  • Renklerin insan psikolojisi üzerindeki etkisi: Hangi renk iştahımızı nasıl etkiliyor?

    Antik kültürlerden günümüze kadar mavi renkli gıdalar insanlar için hastalık veya ölüm belirtisi olmuştur. Bozuk et, zehirli meyveler ve nadir görülen zehirli mavi mantarlar mavinin olumsuz algılanmasına neden olmuştur. Doğada mavi renkli meyve ve sebzeler oldukça nadir görülür. Sınırlı örnekleri olarak yabanmersini, mısır ve patates olarak verilebilir.
  • Renklerin insan psikolojisi üzerindeki etkisi: Hangi renk iştahımızı nasıl etkiliyor?

    Mavi gıdaların tarih boyunca insan psikolojisinde zehirli veya bozuk olarak kodlanmış̧ olması mavi renkli yiyeceklerin daha az tercih edilmesine sebep olmuştur. Bu sebeple yapılan araştırmalarda mavi rengin en az iştah açan renk olduğu ifade edilir.
  • Renklerin insan psikolojisi üzerindeki etkisi: Hangi renk iştahımızı nasıl etkiliyor?

    Örneğin hiç kimse ne kadar aç olursa olsun mavi renkte bir tavuk veya makarnayı yemek istemez. Hatta çoğumuz için bu görsel rahatsız edici olabilir. Ancak sportif ve eğlence amaçlı üretilen gıdalar mavi renkle barışıktır. Şekerlemeler veya çocukların ilgisini çeken atıştırmalıklar gibi eğlenceli gıdalar mavi rengin negatif algısından etkilenmezler. Ayrıca günümüzde tüketilen enerji içecekleri de zaman zaman mavi renkle karşımıza çıkarak ilgi çekebilir.
  • Renklerin insan psikolojisi üzerindeki etkisi: Hangi renk iştahımızı nasıl etkiliyor?

    Mutfak ve yemek odalarında mavi ve tonlarını tercih etmek mekânın daha sakin ve dengeli olmasına yardım eder. Böylece burada yiyeceğiniz yemeklerde de daha sağlıklı tercihler yaparsınız. Uzmanlar özellikle, koyu mavi ve lacivert yemek tabaklarının yine bu tonlarda kurulan sofraların iştahı azalttığının altını çizmektedirler.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.