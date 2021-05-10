Ligin 36. haftasında şampiyonluk mücadelesinde veren PSG, Rennes'e konuk oldu.
Paris ekibi, Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar'ın 45+6. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.
Ev sahibi takım ise 70. dakikada Guirassy'nin meşin yuvarlağı filelerle buluşturmasıyla skoru eşitledi: 1-1.
PSG'de Kimpembe 88. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu skorla PSG, puanını 76'ya yükseltti. Böylece ligin bitmesine 2 hafta kala PSG'nin lider Lille ile arasındaki puan farkı 3'e çıktı. Rennes ise puanın 55'e yükselterek 7. sırada kaldı.
Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, St. Etienne'i yenmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.
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