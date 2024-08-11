Gökçe Akçelik'ten acı haber! Gökçe Akçelik kimdir, hastalığı neydi?
Rock müziğin tanınmış gruplarından Replikas'ın solisti Gökçe Akçelik'ten üzücü haber geldi. 47 yaşında hayata veda eden Akçelik, müzik camiasını ve hayranlarını derin bir yasa boğdu. Son dakika bilgilerine göre, başarılı sanatçının ani ölümüyle ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Gökçe Akçelik kimdir, hastalığı neydi? İşte detaylar...
Replikas grubunun kurucusu ve solisti olan 47 yaşındaki Gökçe Akçelik, hayatını kaybetti. Sevilen müzisyenin vefat haberi müzik dünyasında büyük üzüntü yarattı. Ölüm nedeni henüz açıklanmayan Akçelik'in vefatı ardından, "Gökçe Akçelik kimdir?" sorusu gündeme oturdu. İşte Gökçe Akçelik'in yaşam öyküsüne dair ayrıntılar...
GÖKÇE AKÇELİK KİMDİR?
1977'de İstanbul’da doğan Gökçe Akçelik, Replikas grubuyla 5 albüm yayınladı ve film müzikleri besteledi. Türkiye’nin çeşitli yerlerinde ve İtalya, Almanya, Hollanda, Belçika, Macaristan, Bulgaristan gibi Avrupa ülkelerinde konserler verdi. Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Duysal Tasarım Bölümü’nde elektroakustik kompozisyon eğitimi aldı. Ağırlıklı olarak, buluntu seslerin ve rastgele kayıtların dijital ortamda işlenerek düzenlenmesi üzerine kurulu çalışmalar yapan müzisyenin 'Takva' filmi için bestelediği, 43. Antalya Altın Portakal Film Festivali, 'En İyi Film Müziği Ödülü’ne lâyık görülen çalışması 2009'da yayınlandı.
Gökçe Akçelik, Barkın Engin ve Orçun Baştürk tarafından 1993'te kurulan Replikas grubu, Mayıs 1998'de Selçuk Artut ve Ocak 2000'de Erden Özer Yalçınkaya'nın da katılımıyla da genişledi. 2005'te Yalçınkaya'nın yerini Burak Tamer'e bırakmasıyla grup, son halini aldı.
Replikas grubu; 'Köledoyuran', 'Dadaruhi', 'Avaz', 'Zerre' ve 'Biz Burada Yok İken' gibi albümlerle Türk rock müziğinin önemli grupları arasında yer alıyor.
CENAZE DETAYLARI NETLEŞTİ
Gökçe Akçelik'in vefatının ardından grubun resmi Instagram sayfasından cenaze detayları paylaşıldı.
Gökçe'mizi yarın (12.08.2024) öğle namazını müteakip Karacaahmet Şehitlik Camii’nden uğurluyoruz.