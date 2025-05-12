Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Reshad Strik'ten Gamze Özçelik paylaşımı: Benim cennetim - Magazin haberleri

        Reshad Strik'ten Gamze Özçelik paylaşımı: Benim cennetim

        Geçtiğimiz yıl evlenen Gamze Özçelik ile Reshad Strik, Balkan turuna çıktı. Strik, eşinin fotoğrafını; "Benim cennetim" notuyla yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2025 - 08:16 Güncelleme: 12.05.2025 - 08:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Benim cennetim"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Umuda Koşanlar Derneği'nin kurucusu eski oyuncu Gamze Özçelik, geçtiğimiz yıl oyuncu Reshad Strik ile dünyaevine girmişti.

        Çift, Balkan turuna çıktı. Bosna Hersek'te bulunan Alija Izetbegovic Kabri'ni ziyaret eden Özçelik ile Strik, çektikleri fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

        Reshad Strik, eşi Gamze Özçelik'in fotoğrafını; "Benim cennetim" notuyla yayımladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Reshad Strik
        #gamze özçelik
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Malabadi Köprüsü'nde ağıtlar yükseldi!
        Malabadi Köprüsü'nde ağıtlar yükseldi!
        'Türkiye'ye özel model' yarışı
        'Türkiye'ye özel model' yarışı
        Rusya-Ukrayna hattında barış İstanbul'da sağlanacak mı?
        Rusya-Ukrayna hattında barış İstanbul'da sağlanacak mı?
        Meteoroloji açıkladı: 5 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu!
        Meteoroloji açıkladı: 5 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu!
        İsrail basını yazdı: Netanyahu o iddiaları yalanladı
        İsrail basını yazdı: Netanyahu o iddiaları yalanladı
        "Birkaç gün içerisinde kongre kararları açıklanacak"
        "Birkaç gün içerisinde kongre kararları açıklanacak"
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        "İlaç fiyatları yüzde 30 ila yüzde 80 oranında düşürülecek"
        "İlaç fiyatları yüzde 30 ila yüzde 80 oranında düşürülecek"
        Hamas, ABD'li esiri serbest bırakacak
        Hamas, ABD'li esiri serbest bırakacak
        Hava durumu ruh halimizi nasıl etkiliyor?
        Hava durumu ruh halimizi nasıl etkiliyor?
        Solskjaer'den Immobile ve transfer açıklaması!
        Solskjaer'den Immobile ve transfer açıklaması!
        Her 3 kişiden birinin karaciğeri tehlikede olabilir!
        Her 3 kişiden birinin karaciğeri tehlikede olabilir!
        Beşiktaş'tan 4 gollü zafer!
        Beşiktaş'tan 4 gollü zafer!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile Ukrayna'yı görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile Ukrayna'yı görüştü
        2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası'nda ikinci ayak sona erdi!
        2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası'nda ikinci ayak sona erdi!
        Beşiktaş'ta yeniden Serdal Adalı dönemi!
        Beşiktaş'ta yeniden Serdal Adalı dönemi!
        13 bin kilometre yol kat ettiler
        13 bin kilometre yol kat ettiler
        Trabzonspor - Galatasaray maçının hakem yorumları
        Trabzonspor - Galatasaray maçının hakem yorumları
        Yıllar sonra gelen itiraflar
        Yıllar sonra gelen itiraflar
        J10C 3 Rafale savaş uçağını düşürdü
        J10C 3 Rafale savaş uçağını düşürdü