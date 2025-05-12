Reshad Strik'ten Gamze Özçelik paylaşımı: Benim cennetim
Geçtiğimiz yıl evlenen Gamze Özçelik ile Reshad Strik, Balkan turuna çıktı. Strik, eşinin fotoğrafını; "Benim cennetim" notuyla yayımladı
Giriş: 12.05.2025 - 08:16 Güncelleme: 12.05.2025 - 08:16
Umuda Koşanlar Derneği'nin kurucusu eski oyuncu Gamze Özçelik, geçtiğimiz yıl oyuncu Reshad Strik ile dünyaevine girmişti.
Çift, Balkan turuna çıktı. Bosna Hersek'te bulunan Alija Izetbegovic Kabri'ni ziyaret eden Özçelik ile Strik, çektikleri fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.
Reshad Strik, eşi Gamze Özçelik'in fotoğrafını; "Benim cennetim" notuyla yayımladı.
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