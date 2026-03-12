EN GÜZEL RESİMLİ CUMA MESAJLARI

Dualarınızın kabul olduğu, sevdiklerinizle bir araya gelip bereketi paylaştığınız bir Cuma günü geçirmeniz dileğiyle. Hayırlı Cumalar!

Bu mübarek günün feyziyle dolu olan Cuma gününde, sevdiklerimizle bir araya gelerek birlik ve beraberliğimizi pekiştirelim, dualarımızı eksik etmeyelim ve Rabbimize olan şükranımızı ifade edelim. Rabbimiz, dualarımızı kabul eylesin.

Cuma günü, imanın, sevginin ve bağışlamanın günüdür. Bu mübarek gün, Rabbimize yönelip O'na sığınmamız ve O'na yaklaşmamız için bir fırsattır. Rabbimiz, kalbimizden geçen tüm dualarımızı kabul etsin, Cumanız mübarek olsun.