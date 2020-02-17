DHA

İstanbul Büyükçekmece'de dehşet uyandıran bir olay meydana geldi. İlçede bir aracın arkasına zincirle bağlanmış bir köpek dakikalarca yerde sürüklendi.

DHA'nın haberine göre, vatandaşlar da köpeği sürükleyen kişiye tepki gösterip o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Görüntülerde köpeği arabanın arkasına bağlayan kişi tepki gösterenlere 'bağırma' diye karşılık verirken, hayvanseverlerin 'sen cana kastetmişsin' dediği duyuluyor.

Görüntüde yerde sürüklenen köpeğin ayaklarının metrelerce sürüklenmesinin etkisiyle kanadığı görülüyor.