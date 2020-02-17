Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

Resmen dehşet: Köpeği otomobilin arkasına bağlayıp yerde sürükledi!

İstanbul Büyükçekmece'de arabanın arkasına zincirle bağlanmış bir köpek dakikalarca yerde sürüklendi. Köpeğin o halini gören diğer araç sürücüleri bu duruma kayıtsız kalmadı

Hayvana şiddet
DHA

İstanbul Büyükçekmece'de dehşet uyandıran bir olay meydana geldi. İlçede bir aracın arkasına zincirle bağlanmış bir köpek dakikalarca yerde sürüklendi. 

 

DHA'nın haberine göre, vatandaşlar da köpeği sürükleyen kişiye tepki gösterip o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Görüntülerde köpeği arabanın arkasına bağlayan kişi tepki gösterenlere 'bağırma' diye karşılık verirken, hayvanseverlerin 'sen cana kastetmişsin' dediği duyuluyor.

Görüntüde yerde sürüklenen köpeğin ayaklarının metrelerce sürüklenmesinin etkisiyle kanadığı görülüyor.

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberleri... Sınavda eşine kopya çektirmiş! İlk resmi kanıt ortaya çıktı
GÜNDEMİstihbaratçının kopya organizasyonu!
SON DAKİKA... Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem! 17 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
GÜNDEMElazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Son dakika Ares ölüyor! Ares'in annesi: "Sadece o değil hepimiz ölüyoruz!"
GÜNDEMAres'in annesi: "Hepimiz ölüyoruz!"
Batman'da petrole bulanan yavru köpek kurtarıldı
GÜNDEMPetrole bulanan yavru köpek kurtarıldı
Ankara Valisi duyurdu! Hasan işbaşı yaptı
GÜNDEMAnkara Valisi duyurdu! Hasan işbaşı yaptı
Bursluluk sınavı başvuru formu 2020 e-Okul! MEB 2020 Bursluluk sınavı (İOKBS) başvurusu nasıl yapılır?
GÜNDEMBursluluk sınavı başvuru formu
Son dakika! CHP liderinden Cumhurbaşkanı'na karşı dava! - Haberler
GÜNDEMCHP liderinden Cumhurbaşkanı'na karşı dava!
Üniversite sınavı başvuru tarihi 2020: ÖSYM ile YKS başvurusu nasıl yapılır?
GÜNDEMÖSYM 2020 YKS başvuru işlemleri
Son dakika! Van'da kar nedeniyle bir iş merkezinin çatısı çöktü - Haberler
GÜNDEMVan'da AVM'nin çatısı çöktü!
Son dakika organ ticareti! 1 böbrek 40 bin dolar!
GÜNDEMOrgan ticareti! 1 böbrek 40 bin dolar!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X