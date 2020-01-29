Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlar merak ediliyordu. 29 Ocak 2020 tarihli ve 31023 Sayılı Resmi Gazete yayınlandı. Yayımlanan ilanlar bu tarihten itibaren geçerli olacak. İşte Resmi Gazete'de öne çıkan ilanlar şunlar:

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

– Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2081)

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI

– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar

RESMİ GAZETE 29 OCAK 2020

Resmi Gazete'de yer alan ilanların tamamına buradan göz atabilirsiniz.

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RESMİ GAZETE NEDİR?

T.C. Resmî Gazete, Türkiye'nin 7 Ekim 1920 günü kurulan ve 7 Şubat 1921 tarihinden itibaren çıkmaya başlayan resmî gazetesidir. Amacı meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararları yayınlamaktır.