Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 9.190,09 %0,85
        DOLAR 38,6109 %0,11
        EURO 43,7480 %0,13
        GRAM ALTIN 4.188,96 %1,33
        FAİZ 46,94 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 40,95 %1,61
        BITCOIN 94.119,00 %-0,13
        GBP/TRY 51,4259 %0,23
        EUR/USD 1,1320 %0,04
        BRENT 61,93 %2,82
        ÇEYREK ALTIN 6.848,95 %1,33
        Haberler Ekonomi Teknoloji Resmi Gazete'de yayımlandı: Atatürk Havalimanı terminal binaları teknopark ilan edildi - Teknoloji Haberleri

        Resmi Gazete'de yayımlandı: Atatürk Havalimanı terminal binaları teknopark ilan edildi

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Atatürk Havalimanı Terminal Binalarının teknopark ilan edildiğini belirterek, "Bilişim Vadisi'ne bağlı kurulan teknopark, 'Terminal İstanbul' markasıyla dünyanın en büyük teknoloji girişimciliği merkezi olarak hizmet sunacak. Binlerce teknoloji girişimi bu merkezde doğacak, büyüyecek ve yatırımcılarla buluşacak. Kamu ve özel sektörden çok sayıda paydaş kurumla birlikte İstanbul'u küresel düzeyde bir girişimcilik merkezi yapacağız" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2025 - 11:24 Güncelleme: 06.05.2025 - 11:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Atatürk Havalimanı terminal binaları teknopark ilan edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile, Atatürk Havalimanı Terminal Binaları “teknopark” ilan edildi.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bilişim Vadisi’ne bağlı olarak kurulan teknoparkın dünyanın en büyük teknoloji girişimciliği merkezi olarak hizmet sunacağını kaydetti.

        "BİNLERCE TEKNOLOJİ GİRİŞİMİ BU MERKEZDE DOĞACAK"

        Kacır, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

        “Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan kararla, Atatürk Havalimanı Terminal Binaları ‘teknopark’ ilan edildi. Bilişim Vadisi’ne bağlı kurulan teknopark, ‘Terminal İstanbul’ markasıyla dünyanın en büyük teknoloji girişimciliği merkezi olarak hizmet sunacak. Binlerce teknoloji girişimi bu merkezde doğacak, büyüyecek ve yatırımcılarla buluşacak. Kamu ve özel sektörden çok sayıda paydaş kurumla birlikte İstanbul’u küresel düzeyde bir girişimcilik merkezi yapacağız. Bu dev merkezde kuracağımız bilim merkezi, yazılım ve yapay zeka okulu ile teknoloji atölyeleri de farklı yaş gruplarına ev sahipliği yapacak.”

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da zincir markette kadın kasiyere darp!
        İstanbul'da zincir markette kadın kasiyere darp!
        Büyük tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı!
        Büyük tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı!
        Acılı annenin feryadı: Kızım keyfinden mi intihar etti?
        Acılı annenin feryadı: Kızım keyfinden mi intihar etti?
        Dünya devi Skechers satılıyor
        Dünya devi Skechers satılıyor
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Son filminden görüntüler yayınlandı
        Son filminden görüntüler yayınlandı
        Çanakkale Savaşları'nda düşmanın telgraf yazışmaları ele geçirilmiş
        Çanakkale Savaşları'nda düşmanın telgraf yazışmaları ele geçirilmiş
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        "Hatice'yi öldürüp 1 gün başında beklemiş!"
        "Hatice'yi öldürüp 1 gün başında beklemiş!"
        Manisa'da açtı! Ömrü sadece 10 gün! Dokunan yanar!
        Manisa'da açtı! Ömrü sadece 10 gün! Dokunan yanar!
        Bilgisayar başında şüpheli ölüm!
        Bilgisayar başında şüpheli ölüm!
        2 saatte elden ele 9 bin adet taşıdılar
        2 saatte elden ele 9 bin adet taşıdılar
        Çin, Japonya ve Güney Kore'den ortak açıklama
        Çin, Japonya ve Güney Kore'den ortak açıklama
        Mantar için uçurumda can verdi!
        Mantar için uçurumda can verdi!
        Basit ama etkili bu alışkanlıklar sizde de var mı?
        Basit ama etkili bu alışkanlıklar sizde de var mı?
        Yalnız ama mutlu: Honjok kültürü nedir?
        Yalnız ama mutlu: Honjok kültürü nedir?
        Terör mağdurlarına maaş kolaylığı
        Terör mağdurlarına maaş kolaylığı
        Doğu Anadolu için yağmur uyarısı! Sıcaklıklar artıyor
        Doğu Anadolu için yağmur uyarısı! Sıcaklıklar artıyor
        "Bu yaratığı kim saldı dışarı?"
        "Bu yaratığı kim saldı dışarı?"
        Pansiyoncunun ifadesi ortaya çıktı
        Pansiyoncunun ifadesi ortaya çıktı