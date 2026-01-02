Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.261,52 %0,37
        DOLAR 43,0233 %0,14
        EURO 50,6366 %0,15
        GRAM ALTIN 6.051,65 %1,43
        FAİZ 37,22 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 101,75 %2,84
        BITCOIN 88.682,00 %0,46
        GBP/TRY 58,0316 %0,06
        EUR/USD 1,1757 %0,09
        BRENT 61,10 %0,41
        ÇEYREK ALTIN 9.894,91 %1,44
        Haberler Ekonomi Emlak Resmi Gazete'de yayımlandı: Kamu konutları kira bedelleri açıklandı - Emlak Haberleri

        Resmi Gazete'de yayımlandı: Kamu konutları kira bedelleri açıklandı

        Resmi Gazete'de yayımlanana 'Milli Emlak Genel Tebliği'ne göre yurt içindeki kaloriferli kamu konutlarında aylık kira bedeli metrekare başına 20,97 TL, kalorifersiz konutlarda ise 15,99 TL olarak belirlendi. Tebliğ 15 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2026 - 07:38 Güncelleme: 02.01.2026 - 07:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kamu konutları kira bedelleri açıklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın "Milli Emlak Genel Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Tebliğ ile birlikte kamu konutlarının 2026 yılı aylık kira bedelleri belirlendi.

        Buna göre, yurt içinde kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlar için metrekare başına 10,23 TL, kalorifersiz konutlarda 15,99 TL, kaloriferli konutlarda 20,97 TL aylık kira bedeli alınacak. Belirlenen kira bedellerine ek olarak, aylık her bir metrekare için kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kurum ve kuruluşlarca karşılandığı konutlardan ise metrekare başına 2,46 TL ilave kira bedeli alınacak.

        Ayrıca elektrik sayacının ayrılamaması halinde metrekare başına 4,66 TL, su sayacının ayrılamaması durumunda metrekare başına 4,04 TL, elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılamaması halinde 8,68 TL, konutlarda kullanılan suyun, şehir şebekesi dışında kuyu, artezyen, kaynak suyu ve benzeri su kaynaklarından karşılanıyor olması halinde ise metrekare başına 2,17 TL kira bedeli tahsis alınacak.

        REKLAM

        Kamu Konutları Kanunu ile Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamındaki kurum ve kuruluşların yurt içindeki kaloriferli konutlarından yakıtı kurum ve kuruluş tarafından tedarik edilenlerde oturanlardan ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmamış konutlarda, her bir metrekare için 8,38 TL yakıt bedeli tahsil edilecek.

        Isı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmış konutlarda; yakıt bedelinin üç katını geçmemek kaydıyla, bağımsız bölümün tüketimi oranında hesaplanan yakıt bedeli konutta oturanlardan tahsil edilecek. Ancak kurum ve kuruluşlar, yakıt maliyetlerini dikkate alarak gerekli gördükleri takdirde bu bedelin üzerinde yakıt bedeli tahsil edebilecek.

        Yakıtı kurum ve kuruluşlarca tedarik edilen konutlarda, ortak kullanım alanlarındaki aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerin zorunlu nedenlerle kurum ve kuruluşlarca karşılanıyor olması halinde, bu giderler karşılığında kira ve yakıt bedellerine ek olarak her bir metrekare başına 0,98 TL tahsil edilecek.

        Bu Tebliğ 15 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek ve hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kar maskeli 3 saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi

         Isparta'da gece saatlerinde kar maskeli şahıslar tarafından beyzbol sopalarıyla darbedilen bir vatandaş ağır yaralandı. Olay öncesi yapılan hazırlıklar ve saldırı anı çevredeki güvenlik kameralarına yansırken, gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        İşçi 2026’da ne kadar vergi verecek?
        İşçi 2026’da ne kadar vergi verecek?
        İstanbul'un 5 ilçesinde kar tatili
        İstanbul'un 5 ilçesinde kar tatili
        Peş peşe gelmeye başladı! İşte kar tatili olan kentler!
        Peş peşe gelmeye başladı! İşte kar tatili olan kentler!
        Türkiye'nin en soğuk ili belli oldu
        Türkiye'nin en soğuk ili belli oldu
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        Nkunku'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Nkunku'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        8 yıllık hasret yılbaşı gecesi sona erdi
        8 yıllık hasret yılbaşı gecesi sona erdi
        Fiorentina'dan Becao hamlesi!
        Fiorentina'dan Becao hamlesi!
        "O bir yıldız değil"
        "O bir yıldız değil"
        Çığ faciasında yürekleri yakan çalışma!
        Çığ faciasında yürekleri yakan çalışma!
        Site aidatları, en düşük emekli aylığı, doğum izni gündemde
        Site aidatları, en düşük emekli aylığı, doğum izni gündemde
        2025’in en iyi 20 filmi
        2025’in en iyi 20 filmi
        MİT Başkanı Kalın ve Bakan Fidan Umerov ile görüştü
        MİT Başkanı Kalın ve Bakan Fidan Umerov ile görüştü
        Van'da çığın altında kalan kadın yaşamını yitirdi!
        Van'da çığın altında kalan kadın yaşamını yitirdi!
        İstanbul'da her yer bembeyaz
        İstanbul'da her yer bembeyaz
        "Zayıf anlaşmalar savaşı körükler"
        "Zayıf anlaşmalar savaşı körükler"
        Bilal Erdoğan: İsrail siyonizmi bugün nazizmdir
        Bilal Erdoğan: İsrail siyonizmi bugün nazizmdir