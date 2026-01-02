Resmi Gazete'de yayımlandı: Kamu konutları kira bedelleri açıklandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın "Milli Emlak Genel Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ ile birlikte kamu konutlarının 2026 yılı aylık kira bedelleri belirlendi.

Buna göre, yurt içinde kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlar için metrekare başına 10,23 TL, kalorifersiz konutlarda 15,99 TL, kaloriferli konutlarda 20,97 TL aylık kira bedeli alınacak. Belirlenen kira bedellerine ek olarak, aylık her bir metrekare için kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kurum ve kuruluşlarca karşılandığı konutlardan ise metrekare başına 2,46 TL ilave kira bedeli alınacak.

Ayrıca elektrik sayacının ayrılamaması halinde metrekare başına 4,66 TL, su sayacının ayrılamaması durumunda metrekare başına 4,04 TL, elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılamaması halinde 8,68 TL, konutlarda kullanılan suyun, şehir şebekesi dışında kuyu, artezyen, kaynak suyu ve benzeri su kaynaklarından karşılanıyor olması halinde ise metrekare başına 2,17 TL kira bedeli tahsis alınacak.

REKLAM

Kamu Konutları Kanunu ile Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamındaki kurum ve kuruluşların yurt içindeki kaloriferli konutlarından yakıtı kurum ve kuruluş tarafından tedarik edilenlerde oturanlardan ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmamış konutlarda, her bir metrekare için 8,38 TL yakıt bedeli tahsil edilecek.