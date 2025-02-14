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        Haberler Bilgi Gündem Resmi Gazete kararları yayımlandı 14 Şubat 2025: Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?

        Resmi Gazete kararları yayımlandı 14 Şubat 2025: Resmi Gazete kararları neler?

        Resmi Gazete kararları her gün olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 14 Şubat Cuma günü yayımlandı. Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren kararlar, genellikle gece yarısı saat 12 itibarıyla yayımlanıyor. Gündeme dair alınan birçok karar ve düzenleme Resmi Gazete üzerinden yayımlanıyor. Peki, "Resmi Gazete alınan kararları neler?" İşte 14 Şubat 2025 Cuma Resmi Gazete kararları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2025 - 00:54 Güncelleme: 14.02.2025 - 00:55
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        14 Şubat Resmi Gazete kararları yayımlandı. Yayımlanan Resmi Gazete'de yönetmenlik, ilanlar, tebliğlerin yanı sıra kurul kararları dikkat çekti. Resmi Gazete'de alınan kararlar ve yönetmelikler, toplumun birçok kesimi tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler? İşte günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete kararları...

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        14 ŞUBAT RESMİ GAZETE KARARLARI

        YASAMA BÖLÜMÜ

        TBMM KARARLARI

        1441 Bolu Kartalkaya Mevkiinde Bulunan Bir Otelde Meydana Gelen Yangın Faciasının Tüm Boyutlarıyla Araştırılarak İlgili Kurum ve Kuruluşların Sorumluluklarının Tespit Edilmesi ve Benzer Olayların Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine Dair Karar

        1442 Bazı Özel Sağlık Kuruluşlarında Yaşanan Bebek Ölümlerinin Tüm Yönleriyle Araştırılması, Özel Sağlık Kuruluşlarının Yenidoğan, Çocuk, Engelli ve Yaşlılarla İlgili Bakım Servislerindeki Uygulamalarının ve Mevzuatın İncelenerek Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar

        1443 Çocukların Her Türlü Şiddet, İhmal ve İstismardan Korunarak Akıl, Ruh ve Beden Sağlıklarının Gelişimi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar

        1444 Kadınların Her Türlü Şiddet ve Ayrımcılığa Maruz Kalmalarının Önlenerek Bu Alandaki Mevcut Düzenlemelerin Gözden Geçirilmesi ve Alınması Gereken Ek Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar

        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        YÖNETMELİKLER

        –– Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinde İç Sistemlere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

        –– Süleyman Demirel Üniversitesi Göller Bölgesi Su Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

        TEBLİĞ

        –– İşletmenin Muhasebesiyle İlgili Olmayan Ticari Defterlerin Elektronik Ortamda Tutulması Hakkında Tebliğ

        KURUL KARARLARI

        –– Nükleer Düzenleme Kurulunun 5/2/2025 Tarihli ve 2025-9/1 Sayılı Kararı

        –– Nükleer Düzenleme Kurulunun 6/2/2025 Tarihli ve 2025-10/1 Sayılı Kararı

        –– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 06/02/2025 Tarihli ve 11150 Sayılı Kararı

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        b - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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        14 ŞUBAT RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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