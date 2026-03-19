        Haberler Bilgi Gündem Resmi Gazete kararları 19 Mart 2026: Bugün Resmi Gazete'de neler var? İşte 19 Mart 2026 tarihli Resmi Gazete’de yer alanlar!

        Resmi Gazete kararları belli oldu! Bugün Resmi Gazete'de neler var?

        19 Mart 2026 tarihli Resmî Gazete'nin yayımlanmasıyla birlikte kamuoyunun gündeminde önemli başlıklar yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararlar ve yeni düzenlemeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Karar, yönetmelik ve tebliğlerin detayları, sabahın erken saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Peki, 19 Mart 2026 tarihli Resmî Gazete'de neler yer aldı? İşte detaylar...

        Habertürk
        Giriş: 19.03.2026 - 00:22
        Resmî Gazete'nin 19 Mart 2026 tarihli sayısı yayımlandı ve dikkat çeken kararlarla kamuoyunun gündemine oturdu. Yeni yönetmelikler, tebliğler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayladığı düzenlemeler vatandaşların ilgisini çekti. Özellikle bazı maddeler sosyal medyada da geniş yankı buldu. İşte 19 Mart 2026'da yayımlanan Resmî Gazete’de öne çıkan düzenlemeler...

        YASAMA BÖLÜMÜ

        KANUN

        7576 Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

        –– Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 195)

        CUMHURBAŞKANI KARARLARI

        –– Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve Bünyesindeki Kurumlarda Görevli Olanlara Ödenecek Ücret ve Huzur Haklarının Tespiti Hakkındaki 25/3/2013 Tarihli ve 2013/4539 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 11096)

        –– Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Fen-Edebiyat Fakültesinin Kapatılması ve Ekli Listede Belirtilen Fakültelerin Adlarının Karşılarında Gösterildiği Şekilde Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11097)

        –– Bursa-Emek-Şehir Hastanesi Hafif Raylı Sistem Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Muhdesatın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü) Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11098)

        –– İzmir İli, Bergama İlçesinde Bulunan Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11099)

        –– Yozgat İli, Yerköy İlçesinde Bulunan ve Listede İsmi Belirtilen Yerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11100)

        –– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 11101, 11102)

        –– Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 11103)

        ATAMA KARARLARI

        –– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2026/86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102)

        YÖNETMELİKLER

        –– Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 11104)

        –– Memurların Yetiştirilmeleri ve Eğitimleri Hakkında Genel Yönetmelik (Karar Sayısı: 11105)

        –– Siber Güvenlik Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

        –– Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

        –– Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        –– İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıbbi Simülasyon ve Modelleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

        TEBLİĞLER

        –– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2026/7)

        –– Sigortacılık Kanununun 30 uncu Maddesinin On İkinci ve On Beşinci Fıkralarında Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

        KURUL KARARI

        –– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/03/2026 Tarihli ve 14403 Sayılı Kararı

        YARGI BÖLÜMÜ

        ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

        –– Anayasa Mahkemesinin 6/11/2025 Tarihli ve E: 2023/47 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/85 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 6/11/2025 Tarihli ve E: 2023/52 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/86 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 6/11/2025 Tarihli ve E: 2024/33 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/87 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 6/11/2025 Tarihli ve E: 2023/57 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/88 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 6/11/2025 Tarihli ve E: 2023/58 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/89 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 6/11/2025 Tarihli ve E: 2023/73 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/90 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 6/11/2025 Tarihli ve E: 2023/86 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/91 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 6/11/2025 Tarihli ve E: 2024/72 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/92 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 6/11/2025 Tarihli ve E: 2023/90 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/93 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 6/11/2025 Tarihli ve E: 2023/94 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/94 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 6/11/2025 Tarihli ve E: 2023/95 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/95 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 6/11/2025 Tarihli ve E: 2024/14 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/96 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 6/11/2025 Tarihli ve E: 2024/21 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/97 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 6/11/2025 Tarihli ve E: 2024/25 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/98 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 6/11/2025 Tarihli ve E: 2024/43 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/99 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 6/11/2025 Tarihli ve E: 2024/74 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/100 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 6/11/2025 Tarihli ve E: 2024/77 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/101 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 6/11/2025 Tarihli ve E: 2024/86 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/102 Sayılı Kararı

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Yargı İlânları

        b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        c - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Uğurcan Çakır, Salah'a geçit vermedi!
        Fed faiz kararını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddete toleransımız yoktur
        Rutte'den Hürmüz Boğazı açıklaması
        Eski sevgilinin evine pijamalı pompalı baskın! 5 kez tetiğe bastı!
        Restoranda dehşet anları
        Almanya Başbakanı: Washington bize danışmadı
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Trabzonspor, Augusto ile güldü!
        İran İstihbarat Bakanı hayatını kaybetti
        Baba ve kızı şarampole yuvarlandı
        Laricani suikastının perde arkası
        İran'da doğalgaz sahasına saldırı
        Koç Holding’in 62. olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi
        Gölge filolar Hürmüz Boğazı'nı nasıl geçiyor?
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        "Hukuki süreçler başlatıldı"
        Avustralya Askeri Ataşesi Hawley Habertürk'te