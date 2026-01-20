Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem RESMİ GAZETE KARARLARI 20 Ocak | Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?

        Resmi Gazete kararları: 20 Ocak Resmi Gazete'de bugün neler var?

        "20 Ocak Resmi Gazete'de bugün neler var?" sorusu yanıtını arıyor. Resmi Gazete'de, yeni yönetmelikler, alınan kararlar ve yayımlanan tebliğlerle birçok farklı alanda önemli değişikliklere yer verildi. Hukuki süreçleri yakından takip edenler için kritik öneme sahip olan bu içerikler, kamuoyu ile paylaşıldı. İşte 20 Ocak tarihli Resmi Gazete kararları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2026 - 00:02 Güncelleme: 20.01.2026 - 00:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        20 Ocak tarihli yeni sayısıyla bir kez daha Türkiye gündemini şekillendiren kararları yayımladı. Kararların yanı sıra yönetmelik ve tebliğlerin de yer aldığı bugünkü sayıda, çalışma hayatından adalet sistemine, sağlık sektöründen ticari faaliyetlere kadar pek çok alanda düzenlemeler dikkat çekiyor. İşte detaylar...

        2

        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        YÖNETMELİKLER

        –– Elektrik ile İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik

        –– Işık Üniversitesi Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

        GENELGE

        –– Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2023-2030) II. Aşama Eylem Planı (2026-2030) ile İlgili 2026/1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

        3

        KURUL KARARLARI

        –– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 15/01/2026 Tarihli ve 14241, 14242, 14243, 14244, 14245 ve 14246 Sayılı Kararları

        YARGI BÖLÜMÜ

        ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

        –– Anayasa Mahkemesinin 10/9/2025 Tarihli ve E: 2024/125, K: 2025/178 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 8/10/2025 Tarihli ve E: 2024/190, K: 2025/196 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 8/10/2025 Tarihli ve E: 2024/218, K: 2025/202 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 8/10/2025 Tarihli ve E: 2025/124, K: 2025/203 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 6/11/2025 Tarihli ve E: 2025/224, K: 2025/215 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 6/11/2025 Tarihli ve E: 2025/33, K: 2025/221 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 26/11/2025 Tarihli ve E: 2025/233, K: 2025/225 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 26/11/2025 Tarihli ve E: 2024/180, K: 2025/241 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 26/11/2025 Tarihli ve E: 2025/184, K: 2025/244 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 23/10/2025 Tarihli ve 2022/35 Başvuru Numaralı Kararı

        DANIŞTAY KARARI

        –– Danıştay Dördüncü Dairesine Ait Karar

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Yargı İlânları

        b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        c - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

        4

        20 OCAK RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Donald Trump, Ahmed Şara ile görüştü
        Donald Trump, Ahmed Şara ile görüştü
        Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor
        Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beşiktaş uzatmalarda kazandı!
        Beşiktaş uzatmalarda kazandı!
        Merz: ABD ile ticaret kavgası istemiyoruz
        Merz: ABD ile ticaret kavgası istemiyoruz
        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
        Ava gidiyorum diyerek evden çıkmıştı... Ölü bulundu
        Ava gidiyorum diyerek evden çıkmıştı... Ölü bulundu
        Galatasaray'a Arjantinli kanat!
        Galatasaray'a Arjantinli kanat!
        297 antrenör daha PFDK'ya sevk edildi!
        297 antrenör daha PFDK'ya sevk edildi!
        Oltaya cansız beden takıldı!
        Oltaya cansız beden takıldı!
        Trabzonspor, Fatih Tekke'nin sözleşmesini revize etti!
        Trabzonspor, Fatih Tekke'nin sözleşmesini revize etti!
        Kuryeler dikkat! İstanbul Valiliği saati açıkladı! Trafik yasağı sürecek!
        Kuryeler dikkat! İstanbul Valiliği saati açıkladı! Trafik yasağı sürecek!
        Altın 10 senede ev doğurdu
        Altın 10 senede ev doğurdu
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?