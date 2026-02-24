24 Şubat Resmi Gazete kararları yayımlandı! Resmi Gazete'de bugün neler var?
"24 Şubat Resmi Gazete'de bugün neler var?" sorusu yanıtını arıyor. Resmi Gazete'de, yeni yönetmelikler, alınan kararlar ve yayımlanan tebliğlerle birçok farklı alanda önemli değişikliklere yer verildi. Hukuki süreçleri yakından takip edenler için kritik öneme sahip olan bu içerikler, kamuoyu ile paylaşıldı. İşte 24 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete kararları...
24 Şubat 2026 tarihli yeni sayısıyla bir kez daha Türkiye gündemini şekillendiren kararları yayımladı. Kararların yanı sıra yönetmelik ve tebliğlerin de yer aldığı bugünkü sayıda, çalışma hayatından adalet sistemine, sağlık sektöründen ticari faaliyetlere kadar pek çok alanda düzenlemeler dikkat çekiyor. İşte detaylar...
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Üniversitesi Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
YARGI BÖLÜMÜ
DANIŞTAY KARARI
–– Danıştay Onuncu Dairesine Ait Karar
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri