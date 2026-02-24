Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem RESMİ GAZETE KARARLARI 24 Şubat 2026 | Resmi Gazete'de bugün neler var? Resmi Gazete'de alınan kararlar neler?

        24 Şubat Resmi Gazete kararları yayımlandı! Resmi Gazete'de bugün neler var?

        "24 Şubat Resmi Gazete'de bugün neler var?" sorusu yanıtını arıyor. Resmi Gazete'de, yeni yönetmelikler, alınan kararlar ve yayımlanan tebliğlerle birçok farklı alanda önemli değişikliklere yer verildi. Hukuki süreçleri yakından takip edenler için kritik öneme sahip olan bu içerikler, kamuoyu ile paylaşıldı. İşte 24 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete kararları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2026 - 00:01 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        24 Şubat 2026 tarihli yeni sayısıyla bir kez daha Türkiye gündemini şekillendiren kararları yayımladı. Kararların yanı sıra yönetmelik ve tebliğlerin de yer aldığı bugünkü sayıda, çalışma hayatından adalet sistemine, sağlık sektöründen ticari faaliyetlere kadar pek çok alanda düzenlemeler dikkat çekiyor. İşte detaylar...

        2

        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        YÖNETMELİKLER

        –– Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        –– Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

        –– İstanbul Üniversitesi Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

        YARGI BÖLÜMÜ

        DANIŞTAY KARARI

        –– Danıştay Onuncu Dairesine Ait Karar

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Yargı İlânları

        b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        c - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

        3

        24 ŞUBAT RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran’da telefonlara gelen mesajın sırrı ortaya çıktı
        İran’da telefonlara gelen mesajın sırrı ortaya çıktı
        "Yazık oldu, önümüze bakmalıyız!"
        "Yazık oldu, önümüze bakmalıyız!"
        Fenerbahçe fırsat tepti!
        Fenerbahçe fırsat tepti!
        Erdoğan: Dünyada Türkiye rüzgarı esiyor
        Erdoğan: Dünyada Türkiye rüzgarı esiyor
        Kasımpaşa'dan Fenerbahçe karşısında ilk!
        Kasımpaşa'dan Fenerbahçe karşısında ilk!
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        Eylem Tok ve baba Cihantimur hakkında 10 yıl hapis talebi
        Eylem Tok ve baba Cihantimur hakkında 10 yıl hapis talebi
        Akıllara durgunluk veren savunma!
        Akıllara durgunluk veren savunma!
        Meksika'daki olaylarda 55 kişi öldü
        Meksika'daki olaylarda 55 kişi öldü
        6 dakikada yıkım: Fenerbahçe sonunu getiremedi!
        6 dakikada yıkım: Fenerbahçe sonunu getiremedi!
        F.Bahçe'de sakatlık: Oyuna devam edemediler!
        F.Bahçe'de sakatlık: Oyuna devam edemediler!
        AB'den yeni hazırlık: Schengen vizeleri 5 yılı aşabilir
        AB'den yeni hazırlık: Schengen vizeleri 5 yılı aşabilir
        Okul müdürlerine saldırı kamerada!
        Okul müdürlerine saldırı kamerada!
        Sahurda çay ya da kahve vücudu nasıl etkiler?
        Sahurda çay ya da kahve vücudu nasıl etkiler?
        Topun çarptığı martının akıbeti belli oldu
        Topun çarptığı martının akıbeti belli oldu
        Çağrı Hakan Balta Fenerbahçe yolunda!
        Çağrı Hakan Balta Fenerbahçe yolunda!
        'Made in Europe' planı tekrar ertelendi
        'Made in Europe' planı tekrar ertelendi
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        BES robotları enflasyonu yendi
        BES robotları enflasyonu yendi
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        "3 yıldır taciz ediliyorum"