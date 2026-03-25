25 Mart Resmi Gazete kararları yayımlandı! Resmi Gazete'de bugün neler var?
Resmi Gazete'de, yeni yönetmelikler, alınan kararlar ve yayımlanan tebliğlerle birçok farklı alanda önemli değişikliklere yer verildi. Hukuki süreçleri yakından takip edenler için kritik öneme sahip olan bu içerikler, kamuoyu ile paylaşıldı. İşte 25 Mart tarihli Resmi Gazete kararları...
25 Mart 2026 tarihli yeni sayısıyla bir kez daha Türkiye gündemini şekillendiren kararları yayımladı. Kararların yanı sıra yönetmelik ve tebliğlerin de yer aldığı sayılarda, çalışma hayatından adalet sistemine, sağlık sektöründen ticari faaliyetlere kadar pek çok alanda düzenlemeler dikkat çekiyor. İşte detaylar...
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Giresun Üniversitesi Botanik Bahçesi ve Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Giresun Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Giresun Üniversitesi Karadeniz Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Giresun Üniversitesi Karadeniz Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Giresun Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Giresun Üniversitesi Türk İslam Sanatları ve Mimarisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2022/10 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/113 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2022/11 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/114 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2022/25 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/115 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2022/29 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/116 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2022/32 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/117 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2022/34 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/118 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2022/38 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/119 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2022/43 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/120 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2022/47 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/121 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2025 Tarihli ve E: 2022/48 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/122 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri