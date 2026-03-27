RESMİ GAZETE YAYIMLANDI!

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11107)

–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 11108)

–– Tarım Sigortaları Havuzuna Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Hasar Fazlası Desteğine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 11109)

–– Manisa İli, Soma İlçesi, Eğnez Mahallesi Halkının, Mezkûr Yerleşim Yerinin Heyelan Tehlikesinin Bulunması Nedeniyle Sınır ve Koordinatları Gösterilen Yere Nakli ve Yerleştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11110)

–– Kuşadası-Söke İçmesuyu Projesi Kapsamındaki Kuşadası-Söke ve Yöresi İçmesuyu İsale Hattının ve Arıtma Tesisinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11111)

–– Sahipsiz Hayvanların Kontrol Altına Alınması, Barındırılması, Gözetilmesi ve Bakımlarının Sağlanması Amacıyla Trabzon İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliğinin Kurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11112)

–– 154 kV Hitit TM (Çorum-1) TM İrtibatları Enerji İletim Hattı Projesi Adı Altında Yer Alan 154 kV Çorum-Çankırı Enerji İletim Hattı Kısmi Güzergâhı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11113)

–– 25/7/1983 Tarihli ve 83/6854 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Devlet Memurları Eğitimi Genel Planının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11114)

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 11115, 11116, 11117, 11118, 11119, 11120, 11121, 11122, 11123)

ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

–– Anayasa Mahkemesi Üyeliğine, Yargıtay Üyesi Şaban KAZDAL’ın Seçilmesine Dair Karar (Karar: 2026/105)

YÖNETMELİKLER

–– Rekabet Kurumu Teşkilat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 11124)

–– Anadolu Üniversitesi Sanat ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Mersin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/03/2026 Tarihli ve 14417 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri