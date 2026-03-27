Resmi Gazete kararları belli oldu! Bugün Resmi Gazete'de neler var?
27 Mart 2026 tarihli Resmî Gazete'nin yayımlanmasıyla birlikte kamuoyunun gündeminde önemli başlıklar yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararlar ve yeni düzenlemeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Karar, yönetmelik ve tebliğlerin detayları, sabahın erken saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Peki, 27 Mart 2026 tarihli Resmî Gazete'de neler yer aldı? İşte detaylar...
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11107)
–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 11108)
–– Tarım Sigortaları Havuzuna Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Hasar Fazlası Desteğine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 11109)
–– Manisa İli, Soma İlçesi, Eğnez Mahallesi Halkının, Mezkûr Yerleşim Yerinin Heyelan Tehlikesinin Bulunması Nedeniyle Sınır ve Koordinatları Gösterilen Yere Nakli ve Yerleştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11110)
–– Kuşadası-Söke İçmesuyu Projesi Kapsamındaki Kuşadası-Söke ve Yöresi İçmesuyu İsale Hattının ve Arıtma Tesisinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11111)
–– Sahipsiz Hayvanların Kontrol Altına Alınması, Barındırılması, Gözetilmesi ve Bakımlarının Sağlanması Amacıyla Trabzon İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliğinin Kurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11112)
–– 154 kV Hitit TM (Çorum-1) TM İrtibatları Enerji İletim Hattı Projesi Adı Altında Yer Alan 154 kV Çorum-Çankırı Enerji İletim Hattı Kısmi Güzergâhı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11113)
–– 25/7/1983 Tarihli ve 83/6854 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Devlet Memurları Eğitimi Genel Planının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11114)
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 11115, 11116, 11117, 11118, 11119, 11120, 11121, 11122, 11123)
ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI
–– Anayasa Mahkemesi Üyeliğine, Yargıtay Üyesi Şaban KAZDAL’ın Seçilmesine Dair Karar (Karar: 2026/105)
YÖNETMELİKLER
–– Rekabet Kurumu Teşkilat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 11124)
–– Anadolu Üniversitesi Sanat ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Mersin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
KURUL KARARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/03/2026 Tarihli ve 14417 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri