Yönetmelik değişti: Hatalı plakalar ücretsiz değişecek! 9 Nisan 2026 Resmi Gazete yayımlandı!
Resmi Gazete'nin 9 Nisan tarihli sayısı yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlar, günün ilk saatlerinden itibaren en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren kararlar genellikle gece yarısı itibarıyla erişime sunuluyor.
Plaka yönetmeliğinde değişiklik: Hatalı plakalar ücretsiz değiştirilecek
Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, standartlara aykırı basılan araç plakaları, herhangi bir ücret alınmadan yenilenecek. Yeni hükümler kademeli olarak yürürlüğe girecek.
Adalet ve İçişleri Bakanlıklarınca hazırlanan “Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik” Resmî Gazete’de yayımlandı.
Düzenlemeye göre, plaka basımında standartlara aykırı üretim yapıldığının trafik ekiplerince tespit edilmesi halinde, araç sahiplerinden yeniden basım için herhangi bir belge talep edilmeyecek. Söz konusu plakalar, yetkili kuruluşlar tarafından ücretsiz olarak değiştirilecek.
Yönetmelikte yapılan bir diğer değişiklikle, plaka basımı ve dağıtımı süreçlerine “basım sonrası fotoğraf kayıtları” da eklendi.
Geçici madde kapsamında ise plaka basımında kullanılacak kalıpların, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından 1 Ocak 2027’ye kadar yetkili odalara dağıtılması öngörüldü. Bu tarihten önce basılmış, mühür ve güvenlik işaretleri bulunan plakaların ise mevcut ölçülere uygun kabul edileceği belirtildi.
Düzenlemenin 3, 4 ve 5. maddeleri yayımlandığı tarihte, diğer hükümleri ise 1 Ocak 2027’de yürürlüğe girecek. Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı ile İçişleri Bakanı birlikte yürütecek.
RESMİ GAZETE KARARLARI YAYIMLANDI!
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin Çalışma Usul ve Esasları ile Kıyafetlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Polis Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– İşkolu Tespit Kararları (No: 2026/16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32)
–– Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2025/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2026/1)
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2026/37)
–– İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
YARGI BÖLÜMÜ
DANIŞTAY KARARLARI
–– Danıştay Dokuzuncu Dairesine Ait Kararlar
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri