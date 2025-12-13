Habertürk
        Resmi Gazete kararları açıklandı! 13 Aralık bugün Resmi Gazete'de neler var? İşte 13 Aralık tarihli Resmi Gazete'de yer alanlar!

        Resmi Gazete kararları açıklandı! Bugün Resmi Gazete'de neler var?

        13 Aralık 2025 tarihli Resmî Gazete'nin yayımlanmasıyla birlikte kamuoyunun gündeminde önemli başlıklar yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararlar ve yeni düzenlemeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Karar, yönetmelik ve tebliğlerin detayları, sabahın erken saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Peki, 13 Aralık tarihli Resmî Gazete'de neler yer aldı? İşte detaylar...

        Giriş: 13.12.2025 - 01:01 Güncelleme: 13.12.2025 - 01:01
        1

        Resmî Gazete'nin 13 Aralık tarihli sayısı yayımlandı ve dikkat çeken kararlarla kamuoyunun gündemine oturdu. Yeni yönetmelikler, tebliğler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayladığı düzenlemeler vatandaşların ilgisini çekti. Özellikle bazı maddeler sosyal medyada da geniş yankı buldu. İşte 13 Aralık'ta yayımlanan Resmî Gazete’de öne çıkan düzenlemeler...

        2

        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        YÖNETMELİKLER

        –– Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        –– Yerli Aksam Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        –– Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        –– Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik

        –– Bitki Koruma Ürünlerinin Uygulanması ve Denetimine İlişkin Yönetmelik

        –– Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        TEBLİĞLER

        –– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 486)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 586)

        –– Tabii Tohumlama Boğalarına Dair Tebliğ

        –– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2025/41)

        –– Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/16)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2025/28)

        3

        KURUL KARARLARI

        –– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 11/12/2025 Tarihli ve 14011 Sayılı Kararı

        –– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 11/12/2025 Tarihli ve 14012 Sayılı Kararı

        –– Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fon Kurulunun 04/12/2025 Tarihli ve 2025/706 Sayılı Kararı

        YARGI BÖLÜMÜ

        SAYIŞTAY KARARI

        –– Sayıştay Genel Kurulunun 25/09/2025 Tarihli ve 5469/8 Sayılı Kararı

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Yargı İlanları

        b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        c - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

