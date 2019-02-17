2019'daki resmi tatil günleri belli oldu. Bu yıl hangi günler tatil yapacağız? İlk tatili 1 Ocak 2019 Salı günü yılbaşı tatili ile yaptık. Bir sonraki resmi tatil 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı günü yapacağız. İşte resmi tatiller...

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 4 Haziran Salı günü. Bu tatilin 9 gün olma ihtimali yüksek.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

11 Ağustos Pazar günü kutlanacak. Bu tatilin 9 gün olma ihtimali düşük. Eğer tatil Perşembe ve Cuma günüyle birleştirilirse bir haftalık tatil söz konusu olabilir.

2019 RESMİ TATİL GÜNLERİ