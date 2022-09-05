Resmi tatillerin ne zaman ve hangi gün olduğu merak edilirken bu yıl ne kadar resmi tatillerin kaldığı da gündemdeki yerini aldı. Resmi bayram günleri ülke genelinde tatil ilan edilir ve tüm resmi kurum ve kuruluşlar kapalı olur. Son kullanılan resmi tatil ise 30 Ağustos Zafer Bayramı oldu. Peki, 2022 yılı kalan resmi tatiller hangileri? 2022 resmi tatiller listesi nedir? Bu yıl kalan resmi tatiller hangileri ve ne zaman? İşte 2022'de kalan resmi tatillerin listesi...

BU YIL KALAN RESMİ TATİLLER HANGİLERİ VE NE ZAMAN?

2022 yılında kutlanan son resmi tatil olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın kutlanmasıyla birlikte kalan resmi tatiller şu şekildedir;

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

2022 yılında Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim Cumartesi denk gelmektedir. 28 Ekim Cuma günü öğleden sonra yarım gündür. Cumhuriyet Bayramı resmi tatili aksi ilan edilmediği sürece 1,5 gündür.

2022 YILI RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

Yılbaşı: 1 Ocak - Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi

2022 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı, kandil günleri İslam alemi için önemli dini günlerdendir. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanmaktadır. Bu sebeple dini günler her yıl farklılık göstermektedir.

2022 dini günler takvimi ise şu şekildedir;