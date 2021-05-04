Bahariye Sanat Galerisi ressam Ebru Dede'nin 'Öznenin İmkânsızlığı' başlıklı kişisel sergisini resim severlerle buluşturuyor. Dede, 20 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında görülebilecek olan sergi için Marcus Steinweg'in “Tutarsızlıklar” kitabından esinlendiğini söylüyor...

Steinweg'in, 'Tutarsızlıklar”'adlı kitabında özne olabilmenin olasılıklarını anlattığını belirten ressam şöyle devam ediyor: "Özne, genel kabul görmüş ancak çelişkili gerçekliğe göre düşünmekten uzaklaşmalıdır. Özne olabilmek için kişi kendisini anlamalı, anlayabilmek için kendisinin sınırlarını aşmalı hatta kendi kendisinin ötesine geçebilmelidir. Özne kendisine bir yolculuk deneyimlemektedir. Öznenin kendi yolculuğunun sonuna varabilmesi kendi istikrarını bozmasına ve tutarsızlıklarını keşfetmesine bağlıdır. Özne, dil aracılığıyla kırılgan zeminde düşünerek gerçekliğin tutarsızlığını görebilir."

Sosyal hayatta özne olmanın olanakları üzerinde çalışmalar yapan Ebru Dede, resimlerinde kadın bedenini bir izleme nesnesi olarak varoluşsal çabalar gösteren özne olarak yorumluyor.