Ressam, yazar, yönetmen kimlikleriyle çağdaş Türk sanatının en önde gelen isimlerinden Mehmet Güleryüz, bir süredir tedavi gördüğü Paris'te hayatını kaybetti. Kanser tedavisi gören Güleryüz, özelliktle Türk resim sanatına yaptığı katkılarla tanınıyordu.

Sanatçı, özellikle figüratif çalışmaları ve güçlü çizgileri ile biliniyor. Mehmet Güleryüz, sanat yaşamı boyunca birçok önemli sergiye imza attı ve eserleri uluslararası alanda da büyük ilgi gördü. Güleryüz'ün sanatı, toplumsal eleştirileri ve bireysel özgürlük teması üzerine yoğunlaşıyordu. Eserlerinde sıklıkla insan figürlerini ve yüz ifadelerini dramatik bir şekilde işleyerek, izleyicilerine derin duygusal deneyimler sunmayı başardı.

Güleryüz, 1963 yılında çizimlerden oluşan ilk kişisel resim sergisini açtı. 1970-1975 yılları arasında Paris'te devlet bursuyla resim ve litografi alanında ileri eğitim aldı ve 1971 yılında Pont des Arts'ta ilk heykellerini ve performansını yarattı. Bu dönemde ayrıca Galerie Thérèse Rouselle, Perpignan (1971), Galerie Luszpinski, Paris (1972), Galerie Philippe Demay, Paris (1974), Galerie Graffiti, Rouen (1974) ve Galerie Thérèse Rouselle, Perpignan'da (1974) sergiler düzenledi. 1975-1980 yılları arasında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'nde ders verdi; 1980'de bu görevinden istifa etti ve 1984'e kadar New York'a yerleşti. Bu dönemdeki sergiler arasında Galerie Shlesinger – Boissanté, New York (1981), Galerie Thérèse Rouselle, Perpignan (1980 ve 1984), Galerie 2016, Brüksel (1984 ve 1987) yer alır.

2010 yılında Galeri Merkur’de “Bile Bile” ve Arte İstanbul’da “Desen de” adlı 2 sergi gerçekleştirdi. İstanbul merkezli Açık Radyo’nun 10. yılı için yayınlanan “Açık Kitap”ın 150 özel edisyonunun kapağı Mehmet Güleryüz tarafından elle çizildi ve her kapakta farklı bir tasarım yer aldı. 2011 yılında Dubai, Hong Kong, Basel Scope, Marakeş Sanat Fuarı ve Contemporary İstanbul gibi uluslararası fuarlara katıldı. 2012 yılında Viennafair’e katıldı ve Contemporary İstanbul’da The Empire Project galerisiyle yer aldı. Ankara’daki M1886 Galeri’de Edge of the Line adlı kişisel sergisinde eski ve yeni kağıt ve tuval üzerine çizimlerden oluşan bir koleksiyon ile önemli bir heykel çalışması yer aldı. Uzun zamandır beklenen ve yepyeni çalışmalarından oluşan “Gözlerim Açık” adlı kişisel sergisi Mart 2013’te Empire Project’te gerçekleşti ve aynı yılın Kasım ayında Contemporary İstanbul’da büyük ilgi gördü.