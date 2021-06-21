Niğde nerede, hangi bölgede?

Restoranların ve kafelerin çalışma saatlerinde esneme olacak mı merak ediliyor. Kabine toplantısının ardından esnafı ilgilendiren kararlar bekleniyor. Kademeli normalleşmeye göre restoranların ve kafelerin çalışma saatleri şöyle:

RESTORANLAR VE KAFELER SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından "1 Temmuz itibariyla sokağa çıkma kısıtlamasını tamamen kaldırıyoruz." açıklamasında bulundu.

Restoranlar ve kafelerin çalışma saatleri ile ilgili kısıtlamalar 1 Temmuz'dan itibaren kaldırılacak.

Müzikli restoranlar ise gece 00.00'a kadar açık olabilecek.