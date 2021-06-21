Restoranların ve kafelerin çalışma saatlerinde esneme olacak mı merak ediliyor. Kabine toplantısının ardından esnafı ilgilendiren kararlar bekleniyor. Kademeli normalleşmeye göre restoranların ve kafelerin çalışma saatleri şöyle:
RESTORANLAR VE KAFELER SAAT KAÇA KADAR AÇIK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından "1 Temmuz itibariyla sokağa çıkma kısıtlamasını tamamen kaldırıyoruz." açıklamasında bulundu.
Restoranlar ve kafelerin çalışma saatleri ile ilgili kısıtlamalar 1 Temmuz'dan itibaren kaldırılacak.
Müzikli restoranlar ise gece 00.00'a kadar açık olabilecek.
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