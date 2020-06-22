Ret kelimesi nasıl yazılır, sözlük anlamı nedir? Pek çok kişi yazım kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

RET NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, ret şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "red, redd" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı 'ret'tir.

RET KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

TDK sözlüğüne göre dilimizdeki karşılığı, 'uygun bulmama, geri çevirme, kabul etmeme'olan ret sözcüğü; Türkçeye Arapçadan geçmiştir.